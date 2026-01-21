我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，隊長陳傑憲今（21）日受訪時透露，團隊氣氛融洽，但卻跟學弟有「代溝」。陳傑憲笑說，開訓首日曾與學弟韋宏亮聊《鹿鼎記》，恕不知韋宏亮不僅沒看過，連「韋小寶」聽都不知道是誰，「果然年紀到了，該認份了。」中華隊開訓一週，陳傑憲直呼充實又享受啦，「我所謂的充實就是，大家都是從自主訓練變成團隊，跟著大家一起，我覺得不孤單，很開心能跟台灣的頂尖選手一起在國訓中心訓練。」陳傑憲指出，國訓中心環境好、食物棒，又睡得很好，選手都能專心練球、備戰。陳傑憲說，團隊大部分都是熟悉的人，溝通上不會有太大問題，「每天早上6點半起床，7點半出發練球，大家一早精神不會太好，可是一踏進球場，我們就把氣氛炒熱起來，大家帶著有精神、活力去面對練習，這幾天跟大家相處起來都覺得很開心。」陳傑憲也分享首日與小學弟韋宏亮的趣事，「我問他，『韋小寶不就你的祖先？』」陳傑憲原以為韋宏亮與他有共鳴，沒想到卻得到「蛤？那是誰？」的回應，「我說，『你不知道韋小寶是誰？《鹿鼎記》沒看過？』陳傑憲再三確認，卻連續得到韋宏亮的「蛤？」陳傑憲笑說，一開始以為韋宏亮年紀有點大，殊不知卻被告知，「學長，我20歲。」陳傑憲直說時代不同真的有「代溝」，「我又回想起自己年輕的時候，學長跟我講一些事情我也會說，『蛤？什麼？不懂。』果然年紀到了，該認份了。」不過陳傑憲不死心，回到巴士上，要韋宏亮用網路搜尋《鹿鼎記》，「因為『韋』這個姓就很少，我相信大家跟我差不多歲數，應該都會想到韋小寶這個人。」