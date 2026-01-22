隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步臨近，日本媒體開始盤點各組威脅，其中世界排名第二、剛奪下2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍的中華隊，被視為最不可忽視的勢力。日媒村田洋輔指出，儘管中華隊過去五屆僅一次闖進複賽，但本屆陣容實力堅強，特別點名在「費仔」費爾柴德（Fairchild）、「龍仔」龍恩（Jonathan Long）助陣下，有望挑戰睽違三屆的晉級目標。
混血戰力加盟 費仔與龍仔受矚目
雖然響尾蛇隊球星卡羅（Corbin Carroll）最終未能入隊，但中華隊預計將補進大聯盟等級的強援。費爾柴德：是29歲的外野工具人，具備守備外野三個位置的能力，並在2023與2024年分別貢獻5轟與8轟的實績。
龍恩則是23歲的一壘手，目前位居小熊隊農場體系第6名新秀。去年他在3A出賽140場，繳出打擊率.305、20轟、91打點及OPS .883的優異成績。
此外，野手陣容還包含去年在海盜隊完成大聯盟首秀的鄭宗哲（現轉至大都會體系）、大聯盟通算20轟的張育成。其他如轉戰埼玉西武獅的林安可、底特律老虎潛力新秀李灝宇，以及12強賽 MVP陳傑憲，都讓這支打線更具侵略性。
投手陣容趨於年輕化：海外潛力新星齊聚
另外，村田洋輔也點出，本屆中華隊的投手群由一群具備實力且年輕的旅外與本土菁英組成：25歲的古林睿煬（北海道日本火腿），已在日本職棒證明其壓制力；與他同歲的徐若熙則由福岡軟銀鷹在日美爭奪戰中簽下，準備大放異彩。
22歲的林昱珉是響尾蛇隊新秀，被視為球隊重點培育的左投。林維恩則是運動家隊新秀，年僅20歲，也是中華隊投手群中最年輕的潛力股之一。
日媒分析指出，這支中華隊年輕且充滿活力，若能延續 12 強賽奪冠的氣勢，完全具備再次上演「下剋上」、擊敗侍日本隊的實力。日本隊必須針對這群「大聯盟預備軍」與旅外新星做好萬全的應對準備。
消息來源：村田洋輔
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然響尾蛇隊球星卡羅（Corbin Carroll）最終未能入隊，但中華隊預計將補進大聯盟等級的強援。費爾柴德：是29歲的外野工具人，具備守備外野三個位置的能力，並在2023與2024年分別貢獻5轟與8轟的實績。
龍恩則是23歲的一壘手，目前位居小熊隊農場體系第6名新秀。去年他在3A出賽140場，繳出打擊率.305、20轟、91打點及OPS .883的優異成績。
此外，野手陣容還包含去年在海盜隊完成大聯盟首秀的鄭宗哲（現轉至大都會體系）、大聯盟通算20轟的張育成。其他如轉戰埼玉西武獅的林安可、底特律老虎潛力新秀李灝宇，以及12強賽 MVP陳傑憲，都讓這支打線更具侵略性。
另外，村田洋輔也點出，本屆中華隊的投手群由一群具備實力且年輕的旅外與本土菁英組成：25歲的古林睿煬（北海道日本火腿），已在日本職棒證明其壓制力；與他同歲的徐若熙則由福岡軟銀鷹在日美爭奪戰中簽下，準備大放異彩。
22歲的林昱珉是響尾蛇隊新秀，被視為球隊重點培育的左投。林維恩則是運動家隊新秀，年僅20歲，也是中華隊投手群中最年輕的潛力股之一。
日媒分析指出，這支中華隊年輕且充滿活力，若能延續 12 強賽奪冠的氣勢，完全具備再次上演「下剋上」、擊敗侍日本隊的實力。日本隊必須針對這群「大聯盟預備軍」與旅外新星做好萬全的應對準備。