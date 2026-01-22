隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步臨近，日本媒體開始盤點各組威脅，其中世界排名第二、剛奪下2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍的中華隊，被視為最不可忽視的勢力。日媒村田洋輔指出，儘管中華隊過去五屆僅一次闖進複賽，但本屆陣容實力堅強，特別點名在「費仔」費爾柴德（Fairchild）、「龍仔」龍恩（Jonathan Long）助陣下，有望挑戰睽違三屆的晉級目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
混血戰力加盟　費仔與龍仔受矚目

雖然響尾蛇隊球星卡羅（Corbin Carroll）最終未能入隊，但中華隊預計將補進大聯盟等級的強援。費爾柴德：是29歲的外野工具人，具備守備外野三個位置的能力，並在2023與2024年分別貢獻5轟與8轟的實績。

龍恩則是23歲的一壘手，目前位居小熊隊農場體系第6名新秀。去年他在3A出賽140場，繳出打擊率.305、20轟、91打點及OPS .883的優異成績。

此外，野手陣容還包含去年在海盜隊完成大聯盟首秀的鄭宗哲（現轉至大都會體系）、大聯盟通算20轟的張育成。其他如轉戰埼玉西武獅的林安可、底特律老虎潛力新秀李灝宇，以及12強賽 MVP陳傑憲，都讓這支打線更具侵略性。

▲日媒點名去年在海盜隊完成大聯盟首秀的鄭宗哲（現轉至大都會體系）、大聯盟通算20轟的張育成。其他如轉戰埼玉西武獅的林安可。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）
▲日媒點名去年在海盜隊完成大聯盟首秀的鄭宗哲（現轉至大都會體系）、大聯盟通算20轟的張育成。其他如轉戰埼玉西武獅的林安可。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）
投手陣容趨於年輕化：海外潛力新星齊聚

另外，村田洋輔也點出，本屆中華隊的投手群由一群具備實力且年輕的旅外與本土菁英組成：25歲的古林睿煬（北海道日本火腿），已在日本職棒證明其壓制力；與他同歲的徐若熙則由福岡軟銀鷹在日美爭奪戰中簽下，準備大放異彩。

22歲的林昱珉是響尾蛇隊新秀，被視為球隊重點培育的左投。林維恩則是運動家隊新秀，年僅20歲，也是中華隊投手群中最年輕的潛力股之一。

日媒分析指出，這支中華隊年輕且充滿活力，若能延續 12 強賽奪冠的氣勢，完全具備再次上演「下剋上」、擊敗侍日本隊的實力。日本隊必須針對這群「大聯盟預備軍」與旅外新星做好萬全的應對準備。

▲村田洋輔也點出，本屆中華隊的投手群由一群具備實力且年輕的旅外與本土菁英組成，包括25歲的古林睿煬（北海道日本火腿）。（圖／記者林子翔攝）
▲村田洋輔也點出，本屆中華隊的投手群由一群具備實力且年輕的旅外與本土菁英組成，包括25歲的古林睿煬（北海道日本火腿）。（圖／記者林子翔攝）
消息來源：村田洋輔

更多經典賽相關新聞：

經典賽／徐若熙預計2月底與中華隊會合！曾豪駒透露旅日選手動態

經典賽／「費仔」為中華隊中外野首選！曾豪駒透露李灝宇守備定位

經典賽／古林睿煬透露很早就開始習慣WBC球！竟是托火腿隊友的福

經典賽／林詩翔謙虛不敢當「台灣喪鐘」！古林睿煬分享暖心小故事

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／徐若熙決賽再見三振大谷翔平！周思齊有想像：這畫面很美

經典賽／哥倫比亞王牌歸位！昆塔納接任隊長　誓言率隊從谷底翻身

經典賽／周思齊難忘資格賽回憶！對上菲律賓混血火球男：壓力超大

經典賽／李政厚宣布參戰！最想打1強投　日媒直喊是「韓國一朗」