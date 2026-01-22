南韓新生代男團CORTIS去年12月首度來台，前往高雄參加AAA頒獎典禮，不僅成功抱回最佳新人獎，相關幕後花絮近日在YouTube曝光後再度引發熱烈討論，關鍵原因就在於，這趟行程正好是台灣籍成員趙雨凡首次「回家」表演，他在後台與爸媽相擁、父母首度入鏡的畫面意外被完整記錄下來，直接擊中粉絲心臟，不少人留言直呼「真的替他開心，我看到都要哭了」，溫暖瞬間成為整支影片最動人的一幕。
CORTIS趙雨凡爸媽曝光 緊緊擁抱兒子超感人
CORTIS來台參加AAA幕後花絮中，真正讓粉絲破防（情緒爆發）的，是鏡頭後段的驚喜畫面，趙雨凡的爸媽低調現身後台，久違見到兒子的趙媽媽，一看到人立刻情緒潰堤，緊緊抱住趙雨凡不放，趙雨凡也主動向前擁抱爸爸，整個舉動完全藏不住思念。
過程中，成員KEONHO安乾鎬原本想把獎盃遞給趙雨凡，讓他和家人一起分享榮耀，卻因為趙媽媽抱得實在太緊，只好默默後退一步，選擇不打擾這個屬於一家人的時刻。
暖心畫面還沒結束，趙媽媽隨後一一擁抱每位CORTIS成員，趙爸爸也親切與大家握手致意，最後全員合影留念，氣氛就像大型家族聚會，讓不少粉絲直呼看得比頒獎典禮還想哭。
CORTIS是誰？出道就爆紅 趙雨凡背景一度引爆話題
CORTIS是BIGHIT MUSIC繼BTS、TXT之後推出的第3組男團，憑藉高顏值加上完全不按牌理出牌的搞笑反差，在出道後迅速於社群平台竄紅，出道曲〈What You Want〉、〈FaSHioN〉、〈GO!〉接連累積高討論度，讓團體能見度快速攀升。
其中，台灣粉絲討論度最高的成員就是趙雨凡，因為公司為了避免敏感的政治話題，對趙雨凡的個人背景相當低調、保密到家，全團只有他的國籍沒被公布，後來一度傳出各種版本，包括父親是台灣人、母親是泰國人，加上在香港出生，所以才講有一口流利英文；直到後來團體受訪時，趙雨凡親自證實家鄉是台北，也確認曾就讀直潭國小。
近期流出的簽售影片中，他也親口向粉絲解釋，爸媽是在澳洲認識，因此自己從小就能自然使用英文，才讓這段背景終於有了明確答案。
資料來源：YouTube
