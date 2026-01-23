隨著金州勇士隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂賽季報銷，球隊的爭冠前景蒙上陰影，外界開始討論一些先前被認為「不可能」的交易念頭，其中最誇張的莫過於：交易勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）。在最新一集的《Run It Back》節目中，多位籃球專家與前NBA球星紛紛提議，聖安東尼奧馬刺隊可能是柯瑞最理想的下家，這項交易將讓柯瑞與年薪5500萬美元等級的超新星文班亞馬（Victor Wembanyama）聯手。
帕森斯與卡森斯的觀點 勇士直接重建、送柯瑞爭冠
前勇士球星卡森斯（DeMarcus Cousins） 認為，與馬刺進行交易對勇士而言是有意義的。他主張這能加速勇士的重建進程，透過換回年輕球員（如福克斯 De'Aaron Fox）和選秀權，為後柯瑞時代打下基礎。
帕森斯（Chandler Parsons） 則具體提出了交易方案。他認為馬刺應以福克斯（De'Aaron Fox）、奧林尼克（Kelly Olynyk）為核心，再加上索漢（Jeremy Sochan）或強森（Keldon Johnson）以及選秀權來換取柯瑞。帕森斯直言：「柯瑞和文班亞馬的組合太恐怖了」，這將使馬刺瞬間成為奪冠大熱門。
柯瑞與文班亞馬的進攻威脅難以阻擋
目前的馬刺隊戰績為30勝14負，位居西區第二。若能補進柯瑞，他的外線牽制力將為內線的文班亞馬創造巨大空間。文班亞馬本季表現優異，場均貢獻24.5分與10.9籃板，其優異的防守範圍也能掩護37歲柯瑞在防守端的體能消耗。
財務與可行性分析
柯瑞目前的合約將持續到2026-27 賽季，下季薪資約5960萬美元，後年則高達6260萬美元。這要求馬刺必須匹配大量的薪資資產才能達成交易。由於福克斯在2025年8月才簽下續約，根據規定他在2026年2月4日前不得被交易，因此任何涉及他的震撼方案都必須在2月5日交易截止日前夕才可能啟動。
雖然勇士球團一直強調柯瑞是「非賣品」，且柯瑞本人近期剛與球隊完成續約。然而，隨著勇士核心競爭力下滑，這份由馬刺死忠粉絲兼主持人Michelle Beadle高度支持的「柯瑞馬刺化」方案，正隨著交易截止日的逼近而持續升溫。
消息來源：Run It Back
財務與可行性分析
