美國職棒大聯盟（Major League Baseball）德州遊騎兵今（23）日發動交易，送出包含2025首輪新秀費恩（Gavin Fien）在內的5名選手，向華盛頓國民換回王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）大幅補強球隊先發輪值戰力。
遊騎兵送出5名新秀 換回戈爾
遊騎兵在本筆交易案中送出去年首輪新秀費恩、羅沙里歐（Alejandro Rosario）、費茲傑羅（Devin Fitz-Gerald）、卡布雷拉（Yeremy Cabrera）、歐提茲（Abimelec Ortiz）5名選手都是遊騎兵農場前20名的潛力新秀。
戈爾在2025年首度入選明星賽，整季出賽30場，拿下5勝15敗，繳出4.17防禦率，生涯前四個大聯盟賽季的防禦率皆維持在4.50以內。正值當打之年的他，立即補進遊騎兵輪值前段，為原本清一色右投的先發群增添左投戰力。
目前遊騎兵輪值中已擁有迪格隆（Jacob deGrom）、伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）萊特（Jack Leiter）等右投主力，戈爾的加入讓整體配置更加平衡。更重要的是，他還有兩年才會成為自由球員，與迪格隆與伊歐瓦迪的合約年限高度重疊，為德州打造出一個明確的爭冠窗口。
火力不足卻補投手 遊騎兵決策受質疑
這筆交易也引發外界質疑。遊騎兵在2025年真正的問題並不在投手，而是進攻火力不足。球隊上季得分排名聯盟後段，本季至今僅補進尼莫（Brandon Nimmo）與詹森（Danny Jansen），卻送走了明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）。在未明顯強化打線的情況下，卻付出五名位列球隊前20名的新秀換回戈爾。
對國民而言，這筆交易則完全符合重建方向。由於戈爾在球隊具競爭力之前便將成為自由球員，華盛頓選擇提前變現資產，換取更多年輕戰力。交易主體為年僅18歲的游擊手費恩（Gavin Fien）其餘四名新秀同樣具發展潛力，呈現「以量取質」的補強策略。
資料來源：《The Sporting News》
