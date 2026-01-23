紐約洋基經過長時間的拉鋸戰後，最終以5年、總價值1.625億美元（約合新台幣51.5億元）的續約合約留下貝林傑（Cody Bellinger）完成球隊休賽季最重要的補強，根據《MLB.com》記者范桑德（Mark Feinsand）洋基留下貝林傑後，似乎沒有要針對先發輪值進行補強。
洋基不簽先發投手 自由市場補強恐告終
范桑德指出，洋基曾與密爾瓦基釀酒人接觸，討論弗雷迪・佩拉爾塔（Freddy Peralta）的可能性，但在佩拉爾塔被交易後，洋基預計將不會再參與任何自由市場先發投手的競逐，「洋基先前確實與釀酒人談過佩拉爾塔，但現在他已經不在市場上，我不認為洋基會加入任何自由先發投手的行列，包括瓦德茲（Framber Valdez）、蓋倫（Zac Gallen）、巴西特（Chris Bassitt）或吉奧里托（Lucas Giolito）」
洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodón）以及施密特（Clarke Schmidt）尚未確定復出的情況下，洋基預計將以弗里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、沃倫（Will Warren）、威瑟斯（Ryan Weathers）與吉爾（Luis Gil）作為開季先發輪值。
洋基原先有意佩洛塔 被大都會搶先一步
這樣的配置並非毫無競爭力，尤其威瑟斯的加入確實提升深度，但不可否認的是，洋基仍然欠缺一名能穩定吃局數的先發投手。事實上，洋基對裴洛塔（Freddy Peralta）的興趣已證明球團原本確實有意補強輪值，只可惜紐約大都會搶先一步完成交易。
在自由市場選項有限的情況下，目前唯一可能透過交易取得的先發投手人選，僅剩效力運動家的路易斯・塞維里諾（Luis Severino），尤其在戈爾（MacKenzie Gore）被交易至德州遊騎兵後，市場選項更顯稀少。
資料來源：《The Sporting News》
