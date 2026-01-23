美國職棒大聯盟（Major League Baseball）今（23）日公布「現役百大球星榜單」洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，再度蟬聯榜首，連霸「現役第一人」洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）排名第二，皇家強打游擊手小鮑比·威特則是排名第三，效力亞利桑那響尾蛇的台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）本次從32名爬升至第9名。
大谷翔平保持「神獸級」表現 蟬聯百大球星榜首
大谷翔平上賽季重返投手丘，例行賽出賽14場拿下1勝1敗、防禦率2.87，47局投球中飆出62次三振，打擊方面，大谷翔平敲出55轟寫下生涯單季新高，跑回146分為全聯盟最多，打擊率0.282，寫下史無前例「50轟50K」同時拿下生涯第4座MVP。
季後賽方面，大谷翔平在國聯冠軍戰G4，以二刀流身份登場，該場比賽大谷翔平頭出6局無失分飆10K，此外敲出單場三響砲，寫下MLB歷史唯一超狂紀錄，最終大谷翔平也幫助道奇完成世界大賽二連霸。
道奇8人入選 卡仔也名列前10
包含大谷翔平在內，道奇共有8名球員入選榜單，山本由伸憑藉去年在世界大賽的表現，從第63名上升至第13名，貝茲（Mookie Betts）排名第18名，、史密斯（Will Smith）排名第20名、塔克（Kyle Tucker）位列第21名、佛里曼（Freddie Freeman）第22名、史奈爾（Blake Snell）第54名、狄亞茲（Edwin Díaz）第83名。
榜單上4到10名分別為西雅圖水手勞雷（Cal Raleigh）、克里夫蘭守護者強打拉米瑞茲（José Ramirez）、紐約大都會索托（Juan Soto）、匹茲堡海盜王牌史基恩斯（Paul Skenes）、底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）、卡洛爾以及多倫多藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）
資料來源：《MLB》
