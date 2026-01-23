我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李運慶（左）與洪詩（右）因長者照護問題引來討論。（圖／翻攝自IG@mejack）

▲張齡予（右）與Wish（左）出席《健康零距離》3週年記者會。（圖／記者陳明安攝影）

洪詩照顧公公掀議論！李運慶多次澄清

藝人洪詩、李運慶結婚近3年，育有2女，先前男方哥哥李運泰發文讚道女方照顧失智爸爸「把屎把尿」，意外惹來性別意識、家庭照護等議題爭論，今（23）日名主持人張齡予出席《健康零距離》3週年記者會，以同時是女兒、母親，也是公眾人物立場表態，「以我個人想法來看，照顧長者是請專業的來比較好，該花錢請看護，大家生活品質都會很好，如果我可以我就多賺錢，各種專業就請專業的」，強調各有立場，無需爭論。張齡予今稍早被問及洪詩、李運慶照顧年長者風波，身為人母，也是女兒，她語重心長地表示，「身為公眾人物，我也去做公益，這是情感上支持，這事件可能一開始讓人誤會了，以我個人想法來看，照顧長者是請專業的來比較好，該花錢請看護，大家生活品質都會很好，如果我可以我就多賺錢，各種專業就請專業的。」強調各有立場，無需爭論。回顧洪詩照顧公公、李運泰抱不平惹出風波事件，李運泰發文大讚洪詩「犧牲」、「把屎把尿」，言辭及語氣引來外界抨擊性別刻板印象，洪詩發千字文還原始末，擦拭身體、更換尿布與傷口換藥等工作主要由李運慶負責，她僅協助按摩腿部與更換床單，絕無「哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友」的情形，事後李運泰再發聲，為言詞不當道歉。而處於風暴中心的李運慶，除了在網路上強硬回擊之外，也多次解釋因為父親病情變化太快，家人對於申請看護流程無經驗，需要時間申請巴氏量表，並非刻意不請人。巧合的是，李運慶近期在八點檔中飾演背叛家庭的渣男，他在社群上有感而發地寫道，若真在乎家人「不會踏錯任何一步」，對照現實生活中的護妻舉動，展現了對家庭的重視。