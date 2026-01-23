2025年最後一天上映的電影《陽光女子合唱團》，討論度熱度高，不僅劇情賺人熱淚，主題曲〈再見的時候〉，更是一大催淚彈，是由金曲、金馬雙料得主洪佩瑜演唱，她一開口便唱出人情的溫暖與厚度，表達了電影情感的核心，也對應了角色心境，帶領觀眾在新年之初，和心中的遺憾和解，為電影注入感人力量。
〈有一種悲傷〉黃金陣容再聯手 打造關於「再見」的承諾
〈再見的時候〉幕後陣容強大，由曾打造破億電影神曲〈有一種悲傷〉的創作金三角導演林孝謙作詞、張簡君偉作曲、陳建騏製作，三人再度攜手合作。製作人陳建騏表示：「佩瑜易感的嗓音撐起整首歌，與離別的人傾心長談，提醒信守未來再見的承諾。語氣中的不捨都成為暖陽，照亮那雙放開的手。」張簡君偉質樸的民謠旋律，搭配林孝謙細膩的歌詞，讓這首歌成為一首帶著祝福的離別曲。
＊以下有劇情曝光，請斟酌閱讀＊
翁倩玉劇中成名曲 牽動母女最後羈絆
在電影劇情中，〈再見的時候〉具有關鍵地位。它原是指揮楊玉英（翁倩玉 飾）在歌手時期的成名曲，這首歌牽動著她與女兒之間錯綜複雜的關係，也是合唱團員對她最深的思念。導演林孝謙解析：「在電影中，這首歌不是告別，而是一段被時間深埋、終於願意被說出口的思念。」當電影尾聲響起洪佩瑜的歌聲，那些未竟的愛、未說完的歉意與來不及修補的傷痕，像是都被溫柔地打開，讓人與遺憾相見。
洪佩瑜唱出長大後的體悟 失去會轉換成可見的東西
對於要詮釋「再見不是告別」這樣深刻的情感，洪佩瑜也分享了她在錄音時的投入與理解，「好像是長大到某個時期，突然意識到原本以為的失去，都轉換成了可見的東西出現在自己身上，就能再一次好好地說再見，然後朝他們走去。」
最後，她以用近乎低語的方式演唱，將思念轉化為力量，溫暖了每一位聽眾的心。
〈再見的時候〉
作詞：林孝謙
作曲：張簡君偉
製作：陳建騏
編曲：張晁毓
那些愛過的人 現在都好嗎
還記得我吧
不願錯過的人 在心底留下
留下一朵花
開出了思念的枝枒 我最美的年華
緣分會讓相愛的我們 互相牽掛
再見的時候 牽起我的手
看暖暖夕陽 它越過山丘
世界遼闊 我想陪你一起走
可惜時間 它總是先到盡頭
開出了思念的枝枒 我最美的年華
想念是你給我的承諾 說好的啊
再見的時候 牽起我的手
看暖暖夕陽 它越過山丘
世界遼闊 我想陪你一起走
可惜時間 它總是先到盡頭
再見的時候 親親我額頭
朗朗的晴空 會擁抱你我
愛像陣風 它讓人學會灑脫
學不會捨得 卻學會了放手
不願錯過的人 在心底留下
變成一朵花
