我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪佩瑜（如圖）為電影《陽光女子合唱團》演唱主題曲〈再見的時候〉，那些未竟的愛、未說完的歉意、還來不及修補的傷痕，全都被她用一種近乎低語的方式輕輕打開。（圖／何樂音樂提供）

＊以下有劇情曝光，請斟酌閱讀＊

2025年最後一天上映的電影《陽光女子合唱團》，討論度熱度高，不僅劇情賺人熱淚，主題曲〈再見的時候〉，更是一大催淚彈，是由金曲、金馬雙料得主洪佩瑜演唱，她一開口便唱出人情的溫暖與厚度，表達了電影情感的核心，也對應了角色心境，帶領觀眾在新年之初，和心中的遺憾和解，為電影注入感人力量。〈再見的時候〉幕後陣容強大，由曾打造破億電影神曲〈有一種悲傷〉的創作金三角導演林孝謙作詞、張簡君偉作曲、陳建騏製作，三人再度攜手合作。製作人陳建騏表示：「佩瑜易感的嗓音撐起整首歌，與離別的人傾心長談，提醒信守未來再見的承諾。語氣中的不捨都成為暖陽，照亮那雙放開的手。」張簡君偉質樸的民謠旋律，搭配林孝謙細膩的歌詞，讓這首歌成為一首帶著祝福的離別曲。在電影劇情中，〈再見的時候〉具有關鍵地位。它原是指揮楊玉英（翁倩玉 飾）在歌手時期的成名曲，這首歌牽動著她與女兒之間錯綜複雜的關係，也是合唱團員對她最深的思念。導演林孝謙解析：「在電影中，這首歌不是告別，而是一段被時間深埋、終於願意被說出口的思念。」當電影尾聲響起洪佩瑜的歌聲，那些未竟的愛、未說完的歉意與來不及修補的傷痕，像是都被溫柔地打開，讓人與遺憾相見。對於要詮釋「再見不是告別」這樣深刻的情感，洪佩瑜也分享了她在錄音時的投入與理解，「好像是長大到某個時期，突然意識到原本以為的失去，都轉換成了可見的東西出現在自己身上，就能再一次好好地說再見，然後朝他們走去。」最後，她以用近乎低語的方式演唱，將思念轉化為力量，溫暖了每一位聽眾的心。