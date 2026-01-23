我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤（左）在社群曬出許多和丫頭（右）的合照。（圖／IG@yaokuo）

女星郭書瑤（瑤瑤）登上薔薔（林嘉凌）的Podcast節目《薔栗膠》，坦言已經7年沒有過親密關係，感情生活長期處於空窗期，引起網友熱烈關注。昨（23）日她上傳和閨蜜丫頭（詹子晴）聊天的影片，其中單身原因被一語道破，「妳就是太man了！」郭書瑤昨日在社群上傳和丫頭姊妹聚會的影片，並且寫下「沒有親密關係竟然是因為⋯？」影片中丫頭邊笑邊問：「為什麼妳沒有親密關係？」鏡頭一轉郭書瑤低頭遮臉，自言自語道：「沒關係啦，那我繼續單身好了。」此時丫頭爆笑：「妳平常就是太man了！」表示郭書瑤不太會撒嬌，丫頭甚至當場示範甜美互動方式，沒想到郭書瑤完全做不到，一語道破單身原因。不過，郭書瑤並未因單身多年感到困擾，她在社群開朗寫下：「有丫頭的陪伴就是快樂🤣🤣🤣我繼續單身真的沒關係啦～哈哈哈哈哈哈哈。」雖然感情暫時空白，但她的生活並不孤單，近期還與丫頭、蔡卓宜一同前往上海旅遊，在接近零度的低溫下拍攝多張火辣美照。郭書瑤也在IG發文形容自己是「被牡羊女圈養的幸福巨蟹」，即使單身，仍能在友情中獲得滿滿安全感。相關內容曝光後，引發網友熱烈討論，不少人笑稱她是「靠實力單身」，也有人認為她活得自在、不為感情勉強自己，反而更令人欣賞。至於日前她與玖壹壹春風傳出緋聞，雙方目前皆未正面承認戀情。