大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊於台北時間22日正式宣布，以4年2.4億美元巨約簽下全明星外野手塔克）。然而，這樁重磅加盟案背後卻發生了一段關於背號的小插曲。根據美媒《Newsweek》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）婉拒了塔克想要沿用「30號」背號的請求，理由是為了守住對恩師的承諾。最終塔克改穿23號，致敬曾經最親密的戰友布蘭特利 （Michael Brantley）。塔克自職業生涯起便一直穿著30號球衣，他在加盟訪談中透露，曾私下詢問羅伯斯教練是否能讓出背號，但遭到婉拒。塔克表示：「教練非常崇拜已故的傳奇球星毛利·威爾斯（Maury Wills），對他來說那是導師般的存在。既然30號無法使用，我決定改穿23號，這是為了致敬我在休士頓太空人時期關係最親密的隊友布蘭特利。」針對這次「拒絕」，羅伯斯總教練也感性地說明了原因。他表示與塔克的溝通非常愉快，但30號對他而言意義非凡。羅伯斯回憶道，他的恩師威爾斯生前曾對他說：「我不希望任何人在我死後穿上這個背號。」羅伯斯說：「這就是為什麼這個號碼對我來說如此特別且珍貴。我必須尊重莫里的遺願，將這個號碼封存。」儘管羅伯斯身為教練，通常會為了球隊新成員的需求做出調整，但在這件事上，他選擇優先守護與恩師的情感。塔克對此也表示完全理解與尊重，這場背號風波最終在溫馨的氣氛下落幕。隨著塔克披上23號球衣，這位強打外野手已準備好在新賽季與大谷翔平聯手，為道奇隊再創高峰。