隨著美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季進入尾聲，各大球隊的補強成果也面臨檢驗。美媒《運動畫刊》於23日撰文評選出「休賽季最迷走、操作最爛」的三支球隊，其中紐約洋基隊（Yankees）慘遭點名位居榜首。報導直言，洋基至今的操作僅止於維持現狀，完全看不出爭冠的決心。
洋基重金留人遭酸 只是回到去年水準
洋基雖以5年1.625億美元成功續留強打貝林傑（Cody Bellinger），但《ON SI》對此並不買帳。報導尖銳質疑：「洋基今冬到底達成了什麼？續約貝林傑充其量只是回到去年的戰力水準，根本稱不上補強。」至於續約葛里沙姆（Trent Grisham），以及補進投手韋瑟斯（Ryan Weathers）、布雷克本（Paul Blackburn）等動作，更被媒體評為「平庸至極」。
報導指出，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）不願大幅加碼的決策，讓球隊與冠軍競爭者的距離並未縮減，若想成為真正的奪冠熱門，至少還需要一到兩次重大的交易或簽約。
費城人、教士分居2、3位 戰力不增反減
除了洋基，費城人隊（Phillies）與教士隊（Padres）也榜上有名，費城人雖續約舒瓦伯（Kyle Schwarber）並找回幾位老將，但被視為頭號目標的明星游擊手比薛特（Bo Bichette）竟被大都會隊奪走。在國聯競爭對手如大都會、道奇瘋狂補強之際，費城人的被動與守成令人質疑其挑戰世界大賽的誠意。
該媒體認為教士今年戰力「負成長」。儘管找回金王（Michael King）並簽下南韓好手宋成文（Song Sung-mun），但卻失去了希斯（Dylan Cease）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）及歐哈恩（Ryan O'Hearn）三位核心主力。此外，教士還深陷行政層面的「內憂」，包含總經理普雷勒（A.J. Preller）的續約未定，以及球團可能轉售的傳聞，讓教士球迷深感失望。
大聯盟新球季即將開打，這些被評為「迷走」的球隊，是否能在開季後用場上表現打臉媒體，將成為球季初期的一大看點。
消息來源：運動畫刊
