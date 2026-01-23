我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌今（23）日晚間在台北小巨蛋開唱，台下有許多藝人好友前來，包括小禎、青峰、許茹芸、孫德榮等。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

▲小禎（右）不藏了，帶著廚師男友（左）一起到台北小巨蛋聽王心凌演唱會。（圖／翻攝自小禎IG@karenhu1984）

甜蜜天后王心凌今（23）日晚間在台北小巨蛋舉辦《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會最終場，現場不僅吸引2萬名歌迷朝聖，演藝圈更是星光熠熠。除了台上王心凌賣力唱跳狂撒糖，台下也出現甜蜜畫面，藝人小禎（胡盈禎）被帶著男友現身觀眾席，兩人在台下隨著王心凌的經典情歌甜蜜互動，時而交頭接耳、時而隨著旋律輕輕搖擺，在這充滿粉紅泡泡的「全糖宇宙」中，意外成為場邊最閃的一道風景。王心凌的演唱會向來以甜蜜氛圍著稱，今晚她接連帶來〈愛你〉、〈月光〉、〈那年夏天寧靜的海〉等膾炙人口的抒情金曲，讓小巨蛋瞬間化身巨型 KTV。向來對感情生活低調的小禎，難得大方與男友一同現身公開場合。據現場觀察，兩人在聽著王心凌詮釋膾炙人口的「凌式情歌」時，心情看似相當不錯，男友更不時貼近說話，兩人互動自然又親密，似乎也深深被現場的浪漫氣氛所感染。這場歷時兩年半的巡演最終站，吸引了眾多圈內好友到場支持。除了小禎與男友的甜蜜合體外，還有許多藝人、演藝圈朋友隱身在觀眾席中，包括阿喜、孫德榮、張棋惠、吳青峰、許茹芸、李佩甄、謝宇威和伍思凱，大家一同見證王心凌這位「鋼鐵甜心」的完美收官。