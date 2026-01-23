我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌今（23）日晚間在台北小巨蛋開唱，過程機關出了問題，原本的飛天糖罐繞行全場橋段，她改以走路、唱跳全場和粉絲互動。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

王心凌《Sugar High 2.0》今（23）日晚間在台北小巨蛋開唱，但是過程中有一段消失15分鐘的表演，觀眾完全沒有發現。王心凌在現場親自跟觀眾解說，還原機械故障過程，揭露了消失的15分鐘真相。原來在台下眾人搶修機器的緊張時刻，台上的她臨危不亂，一邊和全場觀眾互動、邊忙粉絲點歌遊戲，實際上她的耳機邊聽舞監指令動作，同步接收搶救進度回報。一人分飾兩角的高壓演出，就在今晚的台北小巨蛋舞台發聲讓現場觀眾完全看不出來有機械故障，直到她主動拿起麥克風坦承狀況，大家才驚覺剛剛經歷了多麼驚心動魄的一刻。這場意外發生在演唱會中段的重頭戲，原本王心凌將搭乘全新打造的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」升空，環繞小巨蛋二、三樓區域，並預計在空中演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉等輕快組曲，還有巡演首唱的驚喜曲目〈木馬屠城記〉和〈Shining〉。但就在出發前一刻，機器顯示異常。王心凌還原現場表示：「其實我的耳朵監聽一直在跟我回饋，導演組一直在及時搶救。」她一邊在台上用清唱點歌，一邊心裡焦急地拿捏分寸，但最終確認機器無法保證100%安全運作後，她只能先放棄飛天糖罐演出：「如果有一點點不夠安全，我就不可能讓大家陪我一起冒險，因為吊台會飛在觀眾頭頂上。」雖然千萬打造的飛天糖罐無法升空，但王心凌的反應卻讓這段表演變成了神級救場。自己救了自己，她當機立斷放棄機關，決定直接衝下舞台，親自跑全場。她帶著完全沒有排練過地面走位的舞者們，憑著默契硬是把原本的空中環節改成「路跑版」。只見她一邊安撫粉絲：「答應我你們要好好地坐在位置上，不能衝過來。」接著一邊衝下台近距離繞場，把原本要飛天唱的歌一首不少地送給歌迷。她表示：「這就是今天送給大家的特別驚喜，我第一次在台上把狀況講解得這麼清楚，我覺得你們很幸運呢。」但她完成繞場後也再度跟粉絲表達，她心裡鬆了一口氣，以不一樣的方式演唱所有安排好的曲子，也大嘆：「一切都是最好的安排。」