我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌2024年10月在台北小巨蛋演出《Sugar High2.0》世界巡迴演唱會時，當時還沒有飛天糖罐，而是巨大棒棒糖花車。（圖／寬宏藝術＆天晴娛樂提供）

王心凌《Sugar High 2.0》台北小巨蛋演唱會今（24）日晚間是最終收官場，全場最期待的焦點是這次特別設計、但昨晚鬧脾氣的舞台機關「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，粉絲都很期待，能看到甜蜜天后王心凌順利升空、還原夢幻的空中派對。不過，昨晚因故障導致王心凌被迫「下凡」徒步奔跑繞場，反而引發Threads上大批歌迷洗版狂讚，「根本是全球限量版！」、「近距離看到本人超級賺」，讓今晚的觀眾心情超矛盾，既期待看見華麗飛天秀，又暗自羨慕昨晚的零距離福利。「飛天糖罐」的設計用意，是讓王心凌可以搭乘後繞行小巨蛋全場，近距離寵愛二、三樓的粉絲，並在空中演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉以及巡演首唱的驚喜曲目〈木馬屠城記〉和〈Shining〉。同樣的機關設計，在兩週前Energy的演唱會上也有類似的安排，這是歌手和主辦單位的巧思，藉由特殊設計的機械裝置，將歌手送到粉絲們身旁。而這次的飛天糖罐，更是上一次演出版本的彩蛋升級版，在2024年10月於小巨蛋演出時，是巨大棒棒糖花車，這次變身成透明精緻糖罐，王心凌在裡面移動，像是糖仙子一般施展魔法，飛到粉絲身邊。即使昨晚機械故障，但粉絲已獲得獨一無二的版本；不過，其實每一場演出都是發生在當下、絕無僅有的瞬間，無論今晚王心凌是天上飛還是地上跑，可以確定的是，她寵粉的心意絕對不會打折。《Sugar High 2.0》巡演自2023年9月開跑，歷經855天、唱遍31個城市，終於在今晚在台北將要畫下句點。在光鮮亮麗的舞台背後，是王心凌對身心極致的自律。巡演期間歷經受傷、感冒與過度疲勞，甚至曾因體力透支下台後無法站立，但她始終堅持口罩不離身、嚴格管理作息，將自己調整到最佳狀態，把最好的內容帶給觀眾。粉絲們今天可以提早出門，王心凌特別在台北小巨蛋戶外廣場，設立