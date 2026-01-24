隨著大聯盟春訓即將於2月拉開序幕，休賽季的球員交易與簽約也進入尾聲。美國《Yahoo Sports》於台北時間24日評選出今冬轉會市場的「贏家與輸家」，除了大肆補強的道奇、小熊與大都會隊外，文中特別點名了一位非球員人士——超級經紀人波拉斯（Scott Boras）。報導指出，波拉斯今年冬天再次展現其驚人的談判手腕，經手的合約總額已逼近10億美元（約320億台幣）大關。
波拉斯助3位球星奪下億美元長約
現年73歲的波拉斯在今冬市場可謂無往不利。他先是協助強投希斯（Dylan Cease）與藍鳥隊簽下7年2.1億美元（約67.2億台幣）的巨約，接著又操作阿隆索（Pete Alonso）以5年1.55億美元（約49.6億台幣）加盟金鶯，以及布萊格曼（Alex Bregman）以5年1.75億美元（約56億台幣）轉戰小熊。
特別是阿隆索與布萊格曼，兩位球星是在行使逃脫權（Opt-out）後進入自由市場，最終在波拉斯的操作下，如願奪下理想的長期保障合約，成為市場上的指標性案例。
日本球員今井達也、岡本和真也簽下優渥合約
波拉斯對亞洲球員的經紀實力同樣令人驚嘆。透過入札制度挑戰大聯盟的今井達也，在波拉斯的談判下，成功從太空人隊手中獲得一份3年總額5400萬美元（約17.3億台幣）的合約，且包含連續兩年的逃脫條款，條件相當優渥。此外，岡本和真也以4年6000萬美元（約19.2億台幣）的價格順利加盟藍鳥隊。
席捲市場！合約總額衝破10億美元大關
除了上述球員，波拉斯還促成蘇亞雷斯（Ranger Suárez）以5年1.3億美元（約41.6億台幣）加盟紅襪，以及貝林傑（Cody Bellinger）以5年1.625億美元（約52億台幣）續留洋基。
《Yahoo Sports》指出：「目前波拉斯今冬經手的合約總額已達9億6650萬美元（約309億台幣）。由於他旗下仍有幾位待價而沽的球員，合約總額極有可能在近期突破10億美元（約320億台幣）大關。」報導總結表示，雖然外界對波拉斯的強硬手段毀譽參半，但無可否認這位超級經紀人為球員爭取權益的能力依然處於巔峰。
消息來源：Yahoo Sports
