NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限步步逼近，夏洛特黃蜂前鋒布里奇斯（Miles Bridges）逐漸成為自由市場上的焦點之一。根據《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）報導指出，包括金州勇士、密爾瓦基公鹿及鳳凰城太陽在內的多支強權，都已對27歲的側翼悍將展現強烈興趣。然而，黃蜂球團目前老神在在，開出「至少一枚、甚至兩枚首輪籤」的高額報價，考驗買家的誠意。
「耐操」成最大賣點！全能身手掩蓋平庸命中率
布里奇斯本季場均出戰32.8分鐘，繳出18.7分、6.3籃板及3.5助攻的成績單。儘管本季投籃命中率（44.3%）與三分命中率（33.2%）僅算中規中矩，但他具備201公分的厚實身材與全面的技術，過去三個賽季場均得分均穩定突破20大關。
更讓買家垂涎的是他的「耐操」特性，布里奇斯職業生涯單季出賽從未低於64場，本季至今45場比賽他也只缺席1場。對於傷兵不斷的勇士與急需側翼戰力的公鹿來說，布里奇斯的穩定出賽能力具有極大的吸引力。
勇士擬用庫明加換布里奇斯 黃蜂是否買帳成懸念
在潛在的交易包裹中，勇士隊被認為最有可能動用陷入「賣我」風暴的潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）。庫明加2250萬美元的年薪與布里奇斯的2500萬美元合約幾乎能夠完美匹配，但黃蜂是否對庫明加感興趣仍是未知數。
至於公鹿隊，雖然庫茲馬（Kyle Kuzma）被視為最合理的籌碼人選，但阿米克指出，黃蜂對於接手庫茲馬的意願偏低，這使得兩隊的談判陷入僵局。
太陽老闆校友關係引關注
太陽隊的加入也為這場爭奪戰增添話題，布里奇斯與太陽老闆伊斯比亞（Mat Ishbia）同為密西根州立大學校友。儘管有這層關係，但消息人士指出，太陽隊目前戰績穩定、氣氛良好，伊斯比亞未必願意在季中進行重磅交易，以免破壞現有的化學反應。
家暴陰影籠罩 各隊補強需兼顧風險
儘管布里奇斯在場上表現出色，但他在2022-23賽季曾因家暴指控導致整季報銷。雖然過去兩季他已未再捲入法律糾紛，但對於有意引進他的強權而言，除了籌碼考量，如何應對這段場外汙點所帶來的公關壓力，也是交易大限前必須慎重評估的環節。
