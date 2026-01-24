我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛隊等不及了。在週六晚間聯合中心（United Center）即將舉行的退休球衣儀式前，球團決定給予這位家鄉英雄一個巨大的驚喜。周五（1月23日），公牛隊邀請羅斯（Derrick Rose）來到球場，讓他搶先目睹即將高掛在場館上空的1號退休背號。根據球團釋出的官方影片，羅斯在妻子、小孩以及母親的陪同下，緩緩步入聯合中心球員通道。當他看到懸掛在球場中央、僅高出地面一點的白色1號背號時，這位昔日的史上最年輕MVP（最有價值球員）激動得幾乎要跪在地上，久久無法言語。「這一切不僅僅是關於我，而是比我更遠大的存在，」羅斯感性表示，「每一位隊友、每一位球迷，現在我們都在上面了。我覺得我付出了所有，我的競爭對手們也尊重我的打球方式。」更令人驚喜的是，羅斯的老隊友諾亞（Joakim Noah）、吉布森（Taj Gibson）以及辛瑞奇（Kirk Hinrich）也從通道中現身，陪伴羅斯共同見證這歷史性的一刻。這三位球員近期才與羅斯一同參與了球隊的「記憶長廊（Memory Lane）」特別節目，展現了「羅斯時代」深厚的隊友情誼。這段驚喜影片最後以經典鏡頭收尾：羅斯轉身面對聯合中心上空已掛著的四面退休背號——分別屬於喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、洛夫（Bob Love）與史隆（Jerry Sloan）。羅斯將成為公牛隊史上第5位獲得球衣退休榮譽的球員，更是21世紀選秀球員中的第一人。公牛隊全月都在慶祝這項成就，包括羅斯本人驚喜現身聯合中心門外與死忠球迷互動。即將在周日對陣塞爾提克的比賽後，球隊將正式舉行退役典禮。雖然羅斯在職業生涯中曾效力過尼克、騎士、爵士、灰狼、活塞及灰熊等隊，但對芝加哥而言，他永遠是那個在Englewood長大、為這座城市帶來無限希望的英雄。那件熟悉的1號球衣將正式升空，成為芝加哥籃球歷史中永恆的印記。