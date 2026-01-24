根據《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）報導，紐約兩大豪門洋基與大都會雖然曾積極詢價底特律老虎隊當家王牌、連兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），但在面對老虎隊開出「搶劫式」的天價要求後，皆已心灰意冷退出談判桌，因此史庫柏新球季高機率續留底特律。不過他與球團間高達1300萬美元的仲裁薪資裂痕，仍為雙方的未來埋下變數。
想換塞揚先掏空農場！老虎點名洋基「3大物」遭拒
海曼在報導中指出，老虎隊深知史庫柏身為「最強左投」的稀缺性，因此在談判中採取極其強硬的立場。據悉，老虎向洋基索要的回報包含農場頭號大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）、強力新秀萊斯（Ben Rice）以及火球潛力股施利特勒（Cam Schlittler）。
對於洋基總管凱許曼（Brian Cashman）而言，雖然球隊急需補強因傷病動盪的先發輪值，但要為了僅剩一年控制權的投手掏空農場未來，代價實在太過沉重。大都會方面同樣面臨類似窘境，老虎點名要求頭號新秀麥克林（Nolan McLean），最終讓紐約雙雄在短暫談判後便迅速達成「放棄交易」的共識，黯然退場。
史上最大薪資仲裁差距！3200萬 vs 1900萬的戰爭
除了交易籌碼談不攏，史庫柏與老虎隊的「薪資內戰」也正如火如荼。史庫柏爾陣營喊出驚人的3200萬美元（約新台幣10億元），試圖刷新仲裁紀錄；然而老虎卻只願意給1900萬美元（約新台幣5.96億元）。
這高達1300萬美元（約新台幣4.08億元）的落差，創下大聯盟仲裁史上的最高紀錄。若雙方無法在2月仲裁庭開庭前達成共識，這場「塞揚王牌對決老東家」的戲碼，恐將嚴重影響球隊氛圍與史庫柏未來的留隊意願。
洋基補強轉向？開季先發輪值隱憂大
隨著史庫柏爾交易案告吹，加上其他目標如戈爾（MacKenzie Gore）轉戰遊騎兵、裴洛塔（Freddy Peralta）投奔大都會，洋基的休賽季補強除了迎回強打貝林傑（Cody Bellinger）外顯得相對沈寂。
目前看來，洋基開季輪值將由佛萊德（Max Fried）與吉爾（Luis Gil）領軍，搭配沃倫（Will Warren）等新人。儘管王牌柯爾（Gerrit Cole）預計季中回歸，但在美聯東區強敵環伺下，洋基放棄交易史庫柏的決定，無疑是一場賭上球季前半段戰績的豪賭。
消息來源：《紐約郵報》
