休士頓火箭隊今（24）日客場挑戰底特律活塞，儘管面臨背靠背作戰且陣中多名主力缺陣，火箭傳奇球星杜蘭特（Kevin Durant）依舊展現「死神」本色。現年37歲的他全場爆砍32 分，還在比賽中多次與活塞板凳及場邊球迷互噴垃圾話，最終帶領火箭以111：104終結活塞的4連勝，穩坐西區第4。火箭隊前一日才在費城打了一場延長賽的激戰，杜蘭特當時出賽44分鐘砍下36分；今日轉戰底特律，他竟再度鏖戰41分鐘，展現驚人的續航力。除了手感發燙，杜蘭特在球場上的「激情」也成為焦點。身為聯盟著名的「垃圾話大師」，第一節命中壓哨三分後，杜蘭特便狠狠瞪向活塞板凳席；第二節站上罰球線時，面對籃框後方球迷的挑釁，他更直接以「不雅字眼」回嗆，火爆場面被轉播鏡頭全程捕捉。在此役中，杜蘭特三分球11投5中，這讓他生涯例行賽三分球命中總數正式超越「噴射機」泰瑞（Jason Terry），上升至NBA歷史第11位，下一個目標將挑戰「飛人」卡特（Vince Carter）的紀錄。火箭隊在第三節一度打出34：20的猛烈攻勢，取得14分領先。然而第四節場上火藥味漸濃，活塞靠著斯圖爾特（Isaiah Stewart）與申京（Alperen Sengun）的肢體衝突激發鬥志，一度追到僅剩3分差。關鍵時刻，杜蘭特再度挺身而出，與新秀謝潑德（Reed Sheppard）聯手守住優勢。除了杜蘭特的32分、7籃板，中鋒申京貢獻19分，阿門（Amen Thompson）也繳出15分、9籃板、7助攻的全能數據。活塞方面得分最高是杜倫（Jalen Duren）的18分，替補上場的斯圖爾特也有全隊第二多的16分進帳。