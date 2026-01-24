我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰城太陽隊今（24）日在客場面對亞特蘭大老鷹隊的比賽中，遭遇了戰績與戰力的雙重打擊。太陽隊不僅以103：110敗給老鷹，陣中兩大核心布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）更雙雙因傷提前退場，為球隊接下來的賽程蒙上陰影。太陽隊當家球星布克今日手感火燙，在出賽的28分鐘內21投12中，包含5記三分球，高效轟下31分。然而，悲劇發生在第三節終了前5秒，布克在退防時不慎踩到老鷹隊前鋒歐康古（Onyeka Okongwu）的腳，導致右腳踝嚴重扭傷。布克隨即痛苦倒地，並在工作人員與隊友的攙扶下，一瘸一拐地走回更衣室，隨後球團宣布他本場比賽不會回歸。值得關注的是，布克在1月13日才剛經歷過左腳踝扭傷，如今右腳踝再度受創，傷勢嚴重程度預計將在周日會有更明確的報告。除了布克，太陽隊季中交易獲得的新援格林（Jalen Green）同樣傳出噩耗。此前因右大腿腿筋受傷缺席多達33場比賽的他，今日僅是他復出的第二場比賽，卻在第一節上場僅4分鐘後，就因腿筋緊繃再度退場，球團基於保護原則立即將他排除在名單之外。格林本季至今僅為太陽隊出賽4場，這位作為杜蘭特（Kevin Durant）交易案核心籌碼加盟的年輕新星，頻繁的傷病問題顯然已成為球隊最大的隱憂。在失去兩大進攻箭頭後，太陽隊在第四節陷入得分荒，布魯克斯（Dillon Brooks）手感冰冷，Allen 與 Gillespie 也未能把握關鍵投籃，最終不敵由強森（Jalen Johnson）領軍的老鷹隊。這場敗仗對布克而言尤為遺憾，他賽前曾表示，亞特蘭大是他職業生涯唯一尚未帶隊取勝過的場館，本想在今日達成「客場全滿貫」，卻因傷勢遺憾收場。目前太陽隊戰績為27勝18負，結束了這波6場客場之旅，將回到主場準備週日對陣邁阿密熱火的比賽。布克是否能趕上接下來的賽事，甚至是否會影響到後續的明星賽活動，將是鳳凰城球迷最關注的焦點。