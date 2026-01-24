印第安納溜馬隊正在醖釀一場涉及陣中核心球員的重磅交易。根據資深記者Evan Sidery報導，溜馬隊為了填補去年夏天明星中鋒透納（Myles Turner）離隊後留下的禁區防守黑洞，正考慮將陣中表現極佳、被譽為「東區庫明加」的馬圖林（Bennedict Mathurin）擺上貨架，以換取一名具備先發實力的優質長人。
生涯年表現吸睛 6支勁旅列隊搶人
現年23歲的馬圖林，本賽季場均繳出生涯新高的17.8分，他強大的兩端進攻與防守能力，使其成為今年交易市場上最受關注的側翼球員之一。根據記者 Evan Sidery 的報導，目前聯盟中已有6支球隊對馬圖林展現濃厚興趣，包括：亞特蘭大老鷹、布魯克林籃網、、達拉斯獨行俠、洛杉磯快艇、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘。
潛在交易方案：獨行俠、鵜鶘成領跑者
目前市場上已傳出兩份極具吸引力的初步報價，獨行俠擬送出防守悍將中鋒加福德（Daniel Gafford）來交換馬圖林。這筆交易被認為能大幅減輕超級新人 Flagg 在防守端的壓力，對於達拉斯而言是極佳的戰力補強。
鵜鶘則可能送出21歲的比利時長人米希（Yves Missi）。雖然米希去年新秀賽季表現優異，但本季因新秀德瑞克·奎恩（Derik Queen）表現更為出色而失去先發地位。這讓溜馬隊有機會透過馬圖林換回這名具備身高優勢與潛力的內線新星。
蒙特婁之光 馬圖林的驚人成長
身為史上首位在樂透順位被選中的蒙特婁球員，馬圖林自2022年以第六順位加入溜馬以來，進步幅度令人驚嘆。從亞利桑那大學時期的Pac-12年度最佳球員，到帶領加拿大隊奪下U19世界盃銅牌，馬圖林的職業生涯始終伴隨著極高的評價。
隨著2月交易截止日臨近，溜馬隊是否會狠下心來送走這位具備全明星潛力的「東區庫明加」，以解決球隊長久以來的禁區危機，將成為未來兩週全聯盟最關注的焦點之一。
消息來源：Evan Sidery
