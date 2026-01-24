我是廣告 請繼續往下閱讀

經歷了前一場慘敗給紐約尼克的「麥迪遜花園大屠殺」後，布魯克林籃網隊在週五晚間展現了強大的韌性。面對衛冕軍波士頓塞爾提克，籃網全隊拚戰至兩度延長賽，當家前鋒小波特（Michael Porter Jr.）止跌回升攻下30分，雖然最終以126：130輸球，吞下近期4連敗，但球員展現的鬥志贏得了全場觀眾與教練團的肯定。籃網隊今日唯一的目標就是「反彈」。總教練費南德茲（Jordi Fernandez）賽前表示：「重點在於你如何回應，我們必須團結一致，像一個團隊般站出來。」開賽初期籃網手感冰冷，前6投僅1中，但新秀組合德明（Egor Demin）與包威爾（Drake Powell）及時挺身而出，首節合砍12分穩住戰局。而前一場比賽14投僅4中的小波特今日也打出領袖氣勢，上半場就以6投4中的高效率轟下13分，全場多次在關鍵時刻取分，帶領球隊與綠衫軍一路糾纏。26歲的中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）今晚打出了如巔峰時期的防守表現。他在換防後對後衛的壓制力驚人，全場貢獻18分、9籃板與4助攻，更送出2次關鍵火鍋。總教練賽後形容他的防守就像「社區球場裡最認真的好手」一樣無處不在。第四節末段，籃網一度落後達雙位數，但年輕後衛特拉奧雷（Nolan Traore）與克勞尼（Noah Clowney）聯手發動反擊。特拉奧雷全場攻下21分，並在比賽最後11秒助攻克拉克斯頓得分追至1分差。隨後在罰球大戰中，小波特雖然錯失絕殺三分，但克拉克斯頓搶下關鍵補籃，將比賽拖入第一次延長。在第一次延長賽中，籃網曾靠著克勞尼的三分球取得領先，且威廉斯（Ziaire Williams）在最後7秒的罰球讓籃網握有3分優勢。然而，塞爾提克展現衛冕軍底蘊，普里查德（Payton Pritchard）與岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）接連投進高難度進球再次扳平。進入第二次延長賽，籃網球員體力明顯透支，防守端出現過度協防的破綻，讓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）與普里查德抓到機會連續得分。儘管小波特在最後五分鐘奮力再拿6分，但籃網最終仍因外線火力耗盡，以4分之差吞敗。雖然未能改寫比分，但這場比賽被媒體評為籃網本賽季表現最出色的一場敗仗。面對強敵塞爾提克，籃網展現了從低谷爬起的凝聚力，特別是多名新秀與年輕核心的成長，讓布魯克林的重建之路看到了一絲曙光。