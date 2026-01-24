我是廣告 請繼續往下閱讀

三屆塞揚獎得主、41歲的「瘋狂麥斯」薛澤（Max Scherzer）在2025年隨多倫多藍鳥勇奪世界大賽亞軍後，目前仍是自由球員。即便大聯盟各隊春訓即將展開，這位準名人堂右投卻老神在在。他在接受《The Athletic》採訪時語出驚人，表示自己並不急著在開季前簽約，若沒遇到理想機會，甚至願意等到球季中段，仿效傳奇名投克萊門斯（Roger Clemens）當年的「季中空降」模式重返戰場。薛澤去年在藍鳥隊的例行賽表現並不順遂，受傷病影響僅出賽17場，繳出5勝5敗、防禦率5.19的成績。然而，他在季後賽的關鍵時刻再度化身「大賽型投手」，3場先發防禦率僅3.77，更在世界大賽第七戰頂住壓力，繳出4.1局僅失1分的頂尖好投。「我的身體非常健康，整個冬天都在鍛鍊。」薛澤向資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，他心中已有屬意的特定球隊，「如果正確的球隊明天打電話來，我明天就能簽約；但如果機會沒出現，我一點也不介意等到球季開打。」薛澤提到的策略在大聯盟史上其實有跡可循。2007年，44歲的克萊門斯直到5月才與洋基簽約；2009年，「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）更是等到7月才加入費城人。這類「季中加盟」策略對薛澤這類經濟實力雄厚的老將非常有利。隨著賽季推進，不少奪冠競爭球隊會因先發輪值受傷、表現不佳而出現戰力空缺，屆時薛澤將具備極強的議價能力，甚至能直接挑選有季後賽競爭力的強權加入，省去春訓與開季磨合的消耗。薛澤目前生涯累積221勝、3489次三振，是現役最具統治力的投手之一。儘管去年在世界大賽飲恨未奪下生涯第三枚冠軍戒，但他在大賽中展現的經驗值，無疑是所有爭冠球隊在下半季最渴求的補強目標。無論是明天就穿上新球衣，還是等到5月成為球隊的「救世主」，薛澤都決定按自己的節奏走。