密爾瓦基公鹿隊今日在主場面對丹佛金塊隊的比賽中，遭遇了戰績與主將受傷的雙重打擊。公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第四節末段於無對抗狀態下意外受傷，雖然一度強忍不適返回球場，但最終仍無法扭轉戰局，公鹿以100：102不敵少了三大主力的殘陣金塊。比賽進入第四節，阿德托昆博在一次進攻中，於沒有身體接觸的情況下腳部感到不適。他先是痛苦地在球員通道徘徊，雖然隨後展現強大鬥志重返板凳區，但動作明顯受限。金塊記者Swipa在社群媒體上表示，阿德托昆博目前的狀態讓人聯想起2024年受傷後的恩比德（Joel Embiid），他在場上移動極為謹慎，且不時彎腰弓背，彷彿在小心翼翼地保護傷處。隨後阿德托昆博因傷勢無法堅持，在比賽剩餘34秒時退場。轉播畫面顯示，坐在替補席上的他神情極度落寞，患部已被醫療團隊纏上了厚厚的繃帶，目前具體傷情仍有待進一步檢查。金塊隊今日在核心戰力極度短缺的情況下出賽，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）與主控穆雷（Jamal Murray）皆因故缺陣。原本挑起大樑的前鋒戈登（Aaron Gordon）在上半場表現出色，出戰16分鐘便高效貢獻13分、6籃板、3助攻，然而金塊球團隨後更新消息，戈登遭遇右腿筋拉傷，本場比賽同樣不會回歸。儘管少了最好的三名球員，金塊在比賽最後1分鐘仍保有7分領先。但公鹿並未放棄，後衛羅林斯（Ryan Rollins）在阿德托昆博退場後挺身而出，接連命中三分球，在比賽讀秒階段將分差追至僅剩1分。可惜公鹿前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）最後的跳投未能命中，金塊終場就以2分之差驚險帶走勝利。對於公鹿隊而言，這場敗仗僅是其次，阿德托昆博的傷勢狀況將直接影響到球隊本賽季的爭冠前景。在字母哥沮喪情緒已達頂峰的傳聞下，這次受傷無疑讓公鹿的處境更加雪上加霜。