台灣「龍之子」徐若熙今年透過中華職棒旅外球員制度，成功轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹，新東家將在台灣時間1月29日傍晚17點於福岡知名5星級飯店再辦一場加盟會，介紹這位來自台灣的「龍之子」給日本媒體、球迷認識。味全龍巡迴統籌教練古久保健二，今（24）日在社群上發布與徐若熙的合照，並寫下，「今年加入軟銀的徐若熙選手來參加訓練了，也期待他在日本能大展身手，加油！」現年25歲的徐若熙2019年選秀第1輪加盟味全龍，中職生涯出賽64場，拿下16勝18敗，生涯防禦率2.42。去年季末徐若熙行使旅外球員資格，最終與軟銀隊簽下3年破千萬美金的大約，推估簽約金100萬美金，軟銀隊付給龍隊入札金200萬美金，徐若熙年薪推估300萬美元（約9400萬新台幣），若加上激勵獎金，總值接近1500萬美金（約4.7億新台幣）。去年12月26日，軟銀多位高層來台參加徐若熙加盟記者會，包含CBO城島健司與GM三笠衫彥，徐若熙也穿上象徵王牌的「18號」球衣，正式加盟軟銀隊。除了在台灣舉辦記者會，軟銀隊將在台灣時間1月29日傍晚17點於福岡知名5星級飯店再辦一場加盟會，介紹這位來自台灣的「龍之子」給日本媒體、球迷認識。此外，經典賽將在3月5日開打，徐若熙被中華隊視為投手部門的重大戰力，不過他未現身第1階段位於國家運動訓練中心的集訓，中華隊總教練曾豪駒在日前的媒體日透露，徐若熙預計2月底隨軟銀隊來台參加「2026台日棒球國際交流賽」，並與中華隊會合，備戰經典賽。龍隊日籍巡迴統籌教練古久保健二，今日在個人社群上發布與徐若熙的合照，並寫下，「今年加入軟銀的徐若熙選手來參加訓練了，也期待他在日本能大展身手，加油！」過去在擔任樂天桃猿總教練時期，古久保就常稱讚徐若熙的投球，去年9月，徐若熙曾對桃猿演出一場7局無安打、1保送的好投，當時古久保就大讚其球速、控球完美，更直言有機會在日職一軍登板，「他可以把每一場比賽丟的很完美，真的是很厲害的投手，有能力挑戰海外。」