我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）巴爾的摩金鶯後今年休賽季成為自由球員的36歲日籍強投菅野智之，昨（23）日受訪談及目前的「待業」現況。儘管新東家尚未敲定，菅野斬釘截鐵地表示「完全不考慮回日本打球」，並強調自己已做好萬全準備，甚至不惜等到2月，也要留在最高殿堂證明實力。菅野智之去年大聯盟首個賽季繳出10勝10敗、防禦率4.64的穩定成績，不僅整季待在先發輪值，更展現了耐操的身手。然而季後進入自由市場，卻遇上今年自由市場流動異常緩慢的寒冬。「目前透過視訊會議與多支球隊接觸，正在等待報價。」菅野受訪時冷靜地表示，雖然進度較慢，但他內心意志堅定。面對廣大日本球迷關注他是否會回到日職老家，他斷言：「我完全沒有回日本的想法。雖然才打了一年，但已經大致了解環境，我覺得今年才是真正的勝負關鍵。」邁入36歲的菅野，近期看到昔日隊友長野久義、澤村拓一相繼宣告引退，心境也產生了變化。他坦言：「聽著這些人的心聲，讓我想要投得越久越好的心情逐漸強烈。就算到了2月還沒確定球隊，我對棒球的執著也不會改變。」除了職棒生涯的去向，菅野智之今年也入選了3月的世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊。這是他自2017年以來再度披上國家隊戰袍，對此他充滿使命感。「這恐怕是我最後一次代表國家的機會了。」菅野感性表示，有很多球迷表達想看他再次為國出征，這重新點燃了他內心的鬥魂，「不只是為了我自己，更是為了支持我的日本球迷，我想要再次拚盡全力戰鬥。」