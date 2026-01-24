經過漫長的談判，紐約洋基隊終於以5年1.625億美元（約52億台幣）的高價簽回強打貝林傑（Cody Bellinger）。雖然成功留住重砲手讓紐約球迷暫時鬆了一口氣，但美國媒體《Roundtable》卻對這份合約的前景感到憂心，認為洋基為了追求短期勝利而落入經紀人波拉斯（Scott Boras）的陷阱，未來幾年極可能為此付出沉重代價。
貝林傑合約優渥 雙逃脫權加交易補償
這份為期5年的合約內容對球員極為有利，不僅在第1年與第3年結束後設有逃脫權（Opt-out），還包含了全額不可交易條款（No-trade clause）。美媒指出，這種結構讓貝林傑握有絕對主動權：若表現出色可隨時跳出合約尋求更高薪，若表現低迷或受傷，洋基則必須全盤承擔合約風險。
傷病史成隱憂 美媒6年內僅2年及格
雖然貝林傑去年出賽152場，繳出打擊率.272、29支全壘打及98分打點的優異數據，但媒體《Roundtable》尖銳指出，貝林傑的傷病紀錄相當長，且過去6個賽季中，真正稱得上高水準的表現僅有2季。該媒體分析：「考慮到他的年齡與過往穩定性，貝林傑很有可能不會行使逃脫權，而是選擇走完這5年合約，這對洋基來說是最糟糕的劇本。」
另一家媒體《SportsGrid》也提出警告，認為洋基在連續錯失多位大牌自由球員後，因面臨巨大的輿論壓力而急於簽約。「雖然短期效益顯而易見，但長期前景並不樂觀，洋基幾年後必然會後悔這份合約。」
豪門的豪賭：解放賈吉還是套牢薪資？
洋基主砲賈吉（Aaron Judge）將於今年4月 34歲，貝林傑能勝任內外野的多功能屬性，確實能在防守端為賈吉減輕負擔，並提供火力支援。然而，在工資帽壓力下，洋基簽下這份高額長約，可能導致未來補強受限。洋基究竟是成功保住爭冠拼圖，還是簽下了一份難以脫手的負資產，未來兩年的表現將是關鍵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這份為期5年的合約內容對球員極為有利，不僅在第1年與第3年結束後設有逃脫權（Opt-out），還包含了全額不可交易條款（No-trade clause）。美媒指出，這種結構讓貝林傑握有絕對主動權：若表現出色可隨時跳出合約尋求更高薪，若表現低迷或受傷，洋基則必須全盤承擔合約風險。
傷病史成隱憂 美媒6年內僅2年及格
雖然貝林傑去年出賽152場，繳出打擊率.272、29支全壘打及98分打點的優異數據，但媒體《Roundtable》尖銳指出，貝林傑的傷病紀錄相當長，且過去6個賽季中，真正稱得上高水準的表現僅有2季。該媒體分析：「考慮到他的年齡與過往穩定性，貝林傑很有可能不會行使逃脫權，而是選擇走完這5年合約，這對洋基來說是最糟糕的劇本。」
另一家媒體《SportsGrid》也提出警告，認為洋基在連續錯失多位大牌自由球員後，因面臨巨大的輿論壓力而急於簽約。「雖然短期效益顯而易見，但長期前景並不樂觀，洋基幾年後必然會後悔這份合約。」
豪門的豪賭：解放賈吉還是套牢薪資？
洋基主砲賈吉（Aaron Judge）將於今年4月 34歲，貝林傑能勝任內外野的多功能屬性，確實能在防守端為賈吉減輕負擔，並提供火力支援。然而，在工資帽壓力下，洋基簽下這份高額長約，可能導致未來補強受限。洋基究竟是成功保住爭冠拼圖，還是簽下了一份難以脫手的負資產，未來兩年的表現將是關鍵。