中華職棒（CPBL）「黃衫軍」中信兄弟22日發布新賽季洋投戰力補強名單，網羅前阪神虎投手黎克（Nick Nelson），日媒《Daily Sports》今（24）日也報導黎克轉戰中職的新聞，並透露黎克曾強烈表達續留阪神隊的意願，但雙方最終未續約；《Baseball Channel》則撰文介紹兄弟教練團，並指出黎克與有深厚緣分。
黎克新賽季加盟兄弟 日媒透露他曾想續留阪神虎
現年30歲黎克，2016年大聯盟選秀會第4輪加入紐約洋基隊，於2020年完成大聯盟初登板，隨後轉戰費城費城人隊，並於2022年展現個人大聯盟生涯最亮眼的一年。單季出賽多達47場，吃下68.2局，送出69次三振，繳出3勝2敗、防禦率4.85的成績，並隨隊參與世界大賽。
去年球季，黎克前往亞洲發展，加盟阪神虎隊，主要擔任後援投手，出賽23場，繳出2勝1敗、7次中繼成功、防禦率1.93的成績。據《Daily Sports》報導，雖然黎克在球季結束曾表示，「非常希望能再回來（阪神）」，展現強烈的續留意願，但最終雙方並未達成續約協議，最終黎克轉戰中職，成為兄弟一員，預計轉任先發投手。
日媒介紹兄弟教練團 點出與黎克有深厚緣分
黎克轉戰兄弟的新聞一出，日本球迷紛紛在社群上給予祝福，「要好好表現喔」、「絕對會開啟無雙吧」；同時也有不少惋惜的聲音，「明年本來還想看他在阪神投球的」、「在阪神待的時間太短了，還想多看一點啊！」、「想看他留在日職」。
日媒《Baseball Channel》也撰文介紹黎克的新東家兄弟，「中信兄弟是台灣職棒勁旅，目前由前阪神名將平野惠一擔任總教練，投手教練則是曾效力過洋基隊的王建民。對於黎克而言，這是一個與他過去待過的球隊（阪神、洋基）皆有深厚緣分的教練團。」
