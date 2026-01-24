美國攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（24）日挑戰徒手攀登台北101因天候不佳沒成，改至明日上午9時再戰，全程Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》。回顧今上午現場情形，許多特地前去圍觀的粉絲雖撲空，可心情不受影響，打趣嘗試抓台北101樑柱，就連網紅鄧佳華也跟著朝聖，透過社群語出狂言：「乍看之下根本沒有難度，輕而易舉！」引來網友嘲諷其外型：「用牙齒爬上去嗎？」格外掀起話題。
今上午現場情形，由《NOWNEWS今日新聞》記者帶讀者回顧，大批粉絲得知活動臨時取消後，心情非但沒有失望，反倒慶幸霍諾德沒有硬撐上場，民眾並無過多哀嚎聲，直呼：「安全第一，明天再爬也沒關係！」紛紛收拾設備，打算明日再到場，見證霍諾德攻上台北101。
有趣的是，許多粉絲雖撲空，仍不忘樂觀以待，透過社群發文笑喊：「來都來了，試抓看看，根本抓不住！」就連鄧佳華也跟著嘗試，他於影片中放話：「看好了！我要爬101給大家看！」隨即朝台北101牆面奔去，抓著一根樑柱跳呀跳，結果根本沒進展，荒謬畫面令人看傻。
鄧佳華的舉止影片，迅速在網路流傳，超過2萬人次觀看，有網友看不下去譏諷：「用牙齒嗎？」、「用門牙太凸上不去」、「你沒付錢欸」、「小心門牙斷掉」，也有部分人發表幽默感十足的留言：「變成摸101」、「等一下101懷孕」、「101同意了嗎」、「不要強姦101啦！」
