密爾瓦基公鹿隊今日以100：102不敵丹佛金塊，但比輸球更令費城球迷揪心的，是當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的傷情。賽後阿德托昆博詳述了右小腿傷勢惡化的過程，坦言為了球隊硬撐了大半場，甚至被迫全程用「腳後跟慢跑」，直到肌肉傳出彈響聲才徹底倒下。這也意味著他連續10年入選年度最佳陣容（All-NBA Team）的輝煌紀錄，極可能因缺賽場數過多而中斷。阿德托昆博在賽後採訪中展現了令人動容的硬漢精神。他透露，雖然整場比賽都感覺到右腿不適，但內心的鬥志讓他拒絕退縮。「我不知道這麼做聰不聰明，但我真的不想停止奔跑。」阿德托昆博表示，由於無法用腳尖發力，他幾乎整場比賽都是用腳後跟著地的方式在場上慢跑，試圖透過傳球和籃板來貢獻殘餘的價值。然而，身體的抗議最終達到了極限。阿德托昆博回憶受傷瞬間：「直到最後一刻，我感覺肌肉『彈響（popped）』了一下，我就知道我真的打不了了。那種因為無法移動而被迫退賽的痛苦，是非常巨大的。」談到後續計畫，阿德托昆博預計將在週六接受核磁共振（MRI）檢查。根據他過往的傷病經驗，他悲觀地預測自己可能需要休戰4到6週，預計要到2月底或3月初才能回歸。根據NBA現行規定，球員必須出賽達65場才能參與年度獎項評選。若阿德托昆博真的休戰超過一個月，他將正式失去評選資格，中斷連續10年入選年度最佳陣容的壯舉。對此他坦言：「這確實很難接受，這是一段不可思議的歷程。但情況也可能更糟，比如缺席12或18個月。如果今年沒能入選沒關係，明年我會重新贏回來。」公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後也證實，他觀察到阿德托昆博下半場步履蹣跚，曾五次詢問醫療團隊狀況。儘管阿德托昆博一度抗命想留在場上，但瑞佛斯最終決定保護球員，在最後34秒強制將其換下。目前公鹿隊戰績為18勝26負，正處於衝擊季後賽的關鍵期。阿德托昆博強調，現在的重心是積極復健，目標是在賽季末段以最飽滿的狀態回歸，全力保住球隊的季後賽席位。