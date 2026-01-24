我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克今（24）日在一場驚心動魄的雙延長大戰中，以130：126險勝布魯克林籃網。賽後，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）除了讚許球隊在重壓下的心理韌性，更透露了他獨特的帶隊哲學，他竟然送給球員們中國經典兵書《孫子兵法》，期許球員能將其中的戰略原則應用於籃球場上。馬祖拉在賽後記者會上被問到為何選擇這兩本書送給球員，他嚴肅地表示：「《孫子兵法》是一本流傳已久的經典，書中有很多原則可以轉化並應用到比賽中。至於《砍柴與挑水》，則是我剛接任這份工作時，丹尼（Danny Ainge）送給我的，對我意義重大。我只是想把前人傳給我的智慧繼續傳遞下去。」馬祖拉甚至幽默地補充，若不是為了接受採訪，他可能還會隨身帶上《聖經》。本場比賽，塞爾提克的兩名年輕球員在關鍵時刻扮演了重要角色。特別是新秀阿馬里威廉斯（Amari Williams）與岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）在重壓下的發揮，讓馬祖拉感到自豪。馬祖拉詳細解析了第四節落後5分時的一次關鍵戰術：「阿馬里傳球給了普里查德（Payton Pritchard），那是他平時一直練習的。他是一個出色的傳球手，這也是他在進攻端最具威脅的能力之一。」儘管馬祖拉理智地表示，季後賽可能不會讓新秀承擔最後一投，但這種關鍵時刻的處理球經驗，對年輕人的成長具有里程碑意義。談到今日拿下大三元的布朗（Jaylen Brown），馬祖拉給出的評價是「冷靜」。他指出，下半場籃網採取了多樣化的防守策略，包括無限換防與包夾，但布朗展現了極佳的戰術紀律，「他非常有耐性，能審時度勢做出正確選擇，有時他甚至願意當作誘餌來牽制對手，為隊友創造多打少的機會。」雖然塞爾提克在正規賽最後三分鐘出現了協防漏人和犯規等小瑕疵，但馬祖拉強調他更看重球員們展現出的強悍心理素質。馬祖拉表示：「我們並不總是打得很完美，但可以保證的是，我們會拼命打球。這份不遺餘力的態度，是我們每晚都有獲勝機會的基石。」