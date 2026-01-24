我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市大在114學年度UBL冠軍賽以6：2擊退國立體大，奪下隊史第5冠、近6年第3冠。（圖／大專體總提供）

▲北市大投手吳冠勳在4強賽、冠軍賽連續登板投球，替北市大守住勝利，獲選大會最有價值球員，畢業後將投入中職選秀。（圖／大專體總提供）

114學年度UBL大專棒球聯賽公開一級賽事昨（23）日落幕，臺北市立大學靠著第3、5局打線有效串連，最終以6：2擊退國立體育大學，奪下隊史第5冠、近6年第3冠。北市大捕手白井雄登以3轟奪下全壘打獎，是UBL賽史首位外籍生全壘打王，投手吳冠勳連2天登板救援，共燃燒100球，獲頒大會MVP，2人將在今年報名中華職棒選秀。北市大前役先發制人，3局上連續4安串聯攻下3分，5局上又趁國體大「火球男」黃玠瀚控球失準，先靠著保送堆壘，戴伯丞把握得點圈，敲出三壘安打掃回2分，鍾緯澤2出局後再補上帶有打點的安打，替北市大奠定勝基。北市大投手吳冠勳連2天登板，中繼3.1局封鎖國體大打線，終場北上打就以6：2擊退國體大，收下隊史第5冠，亦是近6年第3冠。個人獎項方面，北市大台、日混血鐵捕白井雄登以賽會3轟奪下全壘打獎，是UBL賽史首位外籍全壘打王。白井父親是日本人、母親為台灣人，為了學習中文而來台留學，本屆UBL大放異彩，讓他決定報名今年的中職選秀，受惠「永田條款」，白井被視為本土球員。北市大吳冠勳在4強賽、冠軍賽燃燒手臂，先對台東大學後援2局無失分，用27球未被敲安，面對6位打者送出5次三振，替北市大守下冠軍賽門票，隔日吳冠勳再度登板中繼，主投3.1局無失分，用73球，被敲出1安，另外送出5次三振、4次保送，是北市大奪冠重要功臣，也獲選大會MVP，吳冠勳畢業後將確定投入中職選秀。最佳投手：南華大學賴冠廷(複賽期間：出賽3場，3勝，防禦率0.857）最佳捕手：國立臺東大學林承恩（複賽期間：出賽7場，打擊率0.333）最佳一壘手：國立體育大學陳堃益（複賽期間：出賽7場，打擊率0.484）最佳二壘手：國立臺東大學林浩震（複賽期間：出賽5場，打擊率0.286）最佳三壘手：國立體育大學楊浩襸（複賽期間：出賽7場，打擊率0.416）最佳游擊手：國立臺灣體育運動大學鄭鈞澤（複賽期間：出賽7場，打擊率0.471）最佳外野手：輔仁大學曾譯威（複賽期間：出賽7場，打擊率0.48）最佳外野手：臺北市立大學鍾緯澤（複賽期間：出賽7場，打擊率0.458）最佳外野手：南華大學廖永詮（複賽期間：出賽7場，打擊率0.417）頒發打擊獎第三名：中信科技大學 古雲佾(打擊率0.392）頒發打擊獎第二名：國立體育大學 陳堃益(打擊率0.400）頒發打擊獎第一名：國立臺東大學 李政陽(打擊率0.421）頒發投手獎：國立臺東大學 林誠恩(出賽8場，防禦率0.71）打點獎：國立臺灣體育運動大學 陳柏儒（24分打點）全壘打獎：臺北市立大學 白井雄登（3支）最有價值球員：臺北市立大學 吳冠勳