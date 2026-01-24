我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑爭議後首次露面，停工後她投身學習釀酒。（圖／朴娜勑IG@wooju1025）

韓國女諧星朴娜勑自爆出霸凌經紀人、車震等爭議後全面停工，時隔一個多月，近日被捕捉到在零下12度的嚴寒中，出現在首爾一間傳統酒釀造學院，這也是她停工第38天後，首度被媒體直擊行蹤，為此她低調回應：「總該做點事」，不過沒有提及爭議官司進度。根據韓媒《日間體育》報導，朴娜勑在暫停演藝活動後，回歸學生身分學一技之長，她目前每週固定前往補習班上課，學習韓國傳統小米酒「馬格利酒」的釀造技術。21日，當天她戴著口罩與漁夫帽現身，面對媒體僅簡短表示「只是來上課的」，並苦笑「總該做點什麼吧」，對於與前經紀人的法律糾紛則未正面說明。值得注意的是，朴娜勑現身時身旁有一名身高約180公分、外型帥氣的男性友人陪同，該名友人透露，目前由他暫時照料朴娜勑的生活起居，並坦言她處於「精神上非常辛苦的時期」，選擇投入釀酒學習，是希望透過專注的過程紓解壓力，為情緒找到出口，以面對後續警方調查。朴娜勑自去年12月起陷入爭議風暴，前經紀人A指控她長期壓榨員工，內容涵蓋強迫喝酒、跑腿、勞務不當對待，甚至牽扯非法醫療行為、代拿處方箋、拖欠薪資與侵占等指控，她隨後於12月16日透過YouTube宣布全面暫停演藝活動，目前不僅所有工作停擺，身邊也已無專屬經紀人協助。朴娜勑的消息曝光後，網路輿論呈現兩極反應，不少韓國網友質疑她現在不算反省，「有帥哥陪，真是過得不錯」；不過也有聲音指出，朴娜勑在《我獨自生活》中就多次挑戰料理、運動與侍酒師證照，即便身陷低潮，仍試圖讓生活不至於全面停擺，認為這次現身，是她重振旗鼓的第一步。