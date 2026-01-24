我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹今日宣布續約日籍左投櫻井周斗，明日將投入雄鷹春訓，備戰新球季。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今（24）日宣布，與日本籍左投櫻井周斗完成續約，新賽季將改披「4號」球衣，明（25）日將投入雄鷹春訓。雄鷹在季前共簽下4位洋將，且全都是老面孔，包含主砲魔鷹（Steven Moya）以及「左右護法」後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）。雄鷹休賽季積極補強，先是在自由球員市場簽下隊史首位FA球員黃子鵬，隨後與洋砲魔鷹達成續約共識，雙方簽下總值69.5萬美元（約2188萬新台幣）的合約，包含激勵獎金以及安家津貼。1月6日再與「左右護法」後勁、艾速特2名洋投完成續約，合約含激勵獎金總值皆為60萬美元（約1889萬新台幣）。今日雄鷹再宣布與日籍左投櫻井周斗完成續約，新球季將改穿4號戰袍，明日將投入春訓。現年30歲的櫻井，過去有7年日本職棒經驗，2018至2023年效力橫濱DeNA灣星隊，2024年轉戰東北樂天金鷲隊；去年來台發展，通過測試加盟雄鷹，在二軍持續出賽等待機會。去年8月17日，櫻井登上一軍迎接中職初登板，先發面對統一7-ELEVEN獅繳5局無失分好投拿下勝投；9月29日，雄鷹與樂天桃猿爭奪年度第3名的季後賽門票，推出櫻井先發，他也不負眾望，主投5局僅失2分，替雄鷹奪下關鍵1勝。總計櫻井去年在一軍4場登板都是先發，拿下2勝，共投22局，被擊出14支安打、送出13次奪三振，防禦率2.45。