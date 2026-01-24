我是廣告 請繼續往下閱讀

▲權聖晙（如圖）崩潰發文表示自己長得真的不像金宣虎。（圖／IG@napolimatfia）

Netflix料理實境秀《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙（拿坡里美味黑手黨），近日因為撞臉男星金宣虎成為網友討論焦點，隨著金宣虎主演的影集《愛情怎麼翻譯？》全球熱播，不少粉絲紛紛在社群留言或私訊權聖晙「長得像金宣虎」，讓他本人超崩潰發文表示「這樣會出事」，為此金宣虎本人也轉發文章表示「撞臉是我的榮幸。」權聖晙日前透過IG限時動態發長文崩潰求救，坦言自己最近收到很多「1秒金宣虎」、「吃了60碗麻辣燙的金宣虎」等，稱他撞臉金宣虎的私訊，他多次強調自己「真的長得不像」，擔心觀眾會在看金宣虎的新戲時「出戲」，甚至影響金宣虎本人心情，文末，他幽默道歉並向金宣虎喊話：「若看到這篇發文，歡迎到我的店裡用餐」。權聖晙的澄清文曝光後不久，金宣虎就轉發IG限時動態回應，表示「是我的榮幸才對」，並配上手比愛心的符號，他透露自己從節目中看到權聖晙製作的料理後，就成為了他的粉絲，權聖晙看見金宣虎回應後則開心轉發，慎重邀請金宣虎到店用餐，讓這段「金宣虎們網路聚會」圓滿落幕。金宣虎、高允貞所主演的新劇《愛情怎麼翻譯？》熱播中，劇情聚焦精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與全球頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的情感拉鋸，兩人一路在韓國、日本、加拿大到義大利的旅程中逐漸靠近。不過兩人的戀情頻頻碰上困難，浩鎮能把任何語言翻得精準到位，卻總是讀不懂茂熙真正的心，而茂熙明明被全世界喜愛，偏偏在面對喜歡的人時最不會表達心裡話，偏偏此時又殺出與她錄製實境節目的日本「浪漫王子」黑澤博（福士蒼汰飾），對她展開直球追愛，讓三人陷入跨國三角修羅場，也逼得浩鎮必須在專業與愛情之間做出選擇：當黑澤博當面告白，他會不會還是照規矩老實翻譯，還是第一次，替自己的心動留一條後路？