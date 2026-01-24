我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌昨（23）日晚間在台北小巨蛋演出時，遇到飛天糖罐機械故障，她臨危不亂，改成親自跑全場寵粉。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

▲王心凌在IG發布練習演唱〈輕微〉的影片。（圖／翻攝自王心凌IG@cyndiloves2sing）

甜蜜天后王心凌昨（23）日間晚在台北小巨蛋開唱，遭遇點歌橋段時，有粉絲幸運獲得點歌機會，但點了一首超冷門的〈輕微〉，讓王心凌當場愣住，尷尬自招：「我完全失憶，真的不會唱！」她隨後解釋，因為收錄這首歌的那張專輯發行時，正逢她轉換唱片公司的過渡期，導致後來很久都不曾再唱過這首歌。不過寵粉無極限的她絕不食言，僅僅用了一天練習惡補歌詞與旋律，預計在今晚演出中雪恥補唱。還原昨晚的尷尬時刻，當粉絲大喊想聽〈輕微〉時，王心凌在台上努力在大腦搜尋資料庫，最後只能無奈大笑承認被考倒了。她坦言這首歌真的很少唱，因為當年合約轉換的背景因素，這首歌就像被遺落在時光膠囊裡，連她自己都很少有機會表演。當下她讓粉絲唱完全全曲，同時也試著回憶，最後她終於想起這首歌，也承諾粉絲，今晚點歌時第一首就唱這首。稍早王心凌也在IG限動播放一段她練唱的影片，也寫上「有在練了啦」，已準備好要給粉絲驚喜。回顧昨晚演出，原本王心凌將搭乘全新打造的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」升空，環繞小巨蛋二、三樓區域，並預計在空中演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉等輕快組曲，還有巡演首唱的驚喜曲目〈木馬屠城記〉和〈Shining〉。但就在出發前一刻，機器顯示異常。王心凌對觀眾還原現場表示：「其實我的耳朵監聽一直在跟我回饋，導演組一直在及時搶救。」她一邊在台上用清唱點歌，一邊心裡焦急地拿捏分寸，但最終確認機器無法保證100%安全運作後，她只能先放棄飛天糖罐演出：「如果有一點點不夠安全，我就不可能讓大家陪我一起冒險，因為吊台會飛在觀眾頭頂上。」雖然千萬打造的飛天糖罐無法升空，但王心凌的反應卻讓這段表演變成了神級救場。自己救了自己，她當機立斷放棄機關，決定直接衝下舞台，親自跑全場。她帶著完全沒有排練過地面走位的舞者們，憑著默契硬是把原本的空中環節改成「路跑版」，成為觀眾心目中獨一無二的演出版本。