甜蜜天后王心凌昨（23）日間晚在台北小巨蛋開唱，遭遇點歌橋段時，有粉絲幸運獲得點歌機會，但點了一首超冷門的〈輕微〉，讓王心凌當場愣住，尷尬自招：「我完全失憶，真的不會唱！」她隨後解釋，因為收錄這首歌的那張專輯發行時，正逢她轉換唱片公司的過渡期，導致後來很久都不曾再唱過這首歌。不過寵粉無極限的她絕不食言，僅僅用了一天練習惡補歌詞與旋律，預計在今晚演出中雪恥補唱。
粉絲點冷門歌〈輕微〉 王心凌一度失憶
還原昨晚的尷尬時刻，當粉絲大喊想聽〈輕微〉時，王心凌在台上努力在大腦搜尋資料庫，最後只能無奈大笑承認被考倒了。她坦言這首歌真的很少唱，因為當年合約轉換的背景因素，這首歌就像被遺落在時光膠囊裡，連她自己都很少有機會表演。當下她讓粉絲唱完全全曲，同時也試著回憶，最後她終於想起這首歌，也承諾粉絲，今晚點歌時第一首就唱這首。
稍早王心凌也在IG限動播放一段她練唱的影片，也寫上「有在練了啦」，已準備好要給粉絲驚喜。回顧昨晚演出，原本王心凌將搭乘全新打造的「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」升空，環繞小巨蛋二、三樓區域，並預計在空中演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉等輕快組曲，還有巡演首唱的驚喜曲目〈木馬屠城記〉和〈Shining〉。但就在出發前一刻，機器顯示異常。
飛天糖罐不動！王心凌臨危不亂
王心凌對觀眾還原現場表示：「其實我的耳朵監聽一直在跟我回饋，導演組一直在及時搶救。」她一邊在台上用清唱點歌，一邊心裡焦急地拿捏分寸，但最終確認機器無法保證100%安全運作後，她只能先放棄飛天糖罐演出：「如果有一點點不夠安全，我就不可能讓大家陪我一起冒險，因為吊台會飛在觀眾頭頂上。」
雖然千萬打造的飛天糖罐無法升空，但王心凌的反應卻讓這段表演變成了神級救場。自己救了自己，她當機立斷放棄機關，決定直接衝下舞台，親自跑全場。她帶著完全沒有排練過地面走位的舞者們，憑著默契硬是把原本的空中環節改成「路跑版」，成為觀眾心目中獨一無二的演出版本。
〈輕微〉
作詞：彭學斌 作曲：彭學斌
你還在想有的沒的
你覺得他會回來的
他的話說得再清楚了
你聽起來都是可能
擁抱祝福眼淚祈求
都是離開的一部分
就算用繩子緊緊綁著
你能綁住他的什麼
把第一步踏出去
輾過你無謂忠誠
愛過了就過了
你知道那些過程
傷口在輕微的睡著
輕微的痛著
輕微的捨不得
下定決心做選擇
比較容易面對了
開始願意聽快樂的歌
有一天輕微的忘了
輕微的割捨
輕微的痊癒了
然後留下一道痕給自己
輕微的提醒著
你還在想有的沒的
你覺得他會回來的
他的話說得再清楚了
你聽起來都是可能
擁抱祝福眼淚祈求
都是離開的一部分
就算用繩子緊緊綁著
你能綁住他的什麼
把第一步踏出去
輾過你無謂忠誠
愛過了就過了
你知道那些過程
傷口在輕微的睡著
輕微的痛著
輕微的捨不得
下定決心做選擇
比較容易面對了
開始願意聽快樂的歌
有一天輕微的忘了
輕微的割捨
輕微的痊癒了
然後留下一道痕給自己
輕微的提醒著
傷口在輕微的睡著
輕微的痛著
輕微的捨不得
下定決心做選擇
比較容易面對了
開始願意聽快樂的歌
有一天輕微的忘了
輕微的割捨
輕微的痊癒了
然後留下一道痕給自己
輕微的提醒著
也許我還會輕微的
祝你快樂
