▲甜心教主王心凌（如圖）《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會今（24）晚間在台北小巨蛋最終場，她還是帶給觀眾驚喜，加碼兩套新衣服。（圖／寬宏藝術X天晴娛樂提供）

甜心教主王心凌《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會今（24）晚間在台北小巨蛋迎來感動最終場，最讓全場屏息的一刻，莫過於昨晚因機械故障「罷工」的飛天機關。經過團隊跨夜搶修、整整一夜不眠不休的測試，今晚這座「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」終於滿血復活！當王心凌搭乘糖罐緩緩升空、環繞小巨蛋時，全場歡聲雷動，她終於實現了與二、三樓歌迷近距離互動的承諾，上演了一場完美的全場撒糖飛行秀，行經2樓、3樓粉絲身邊，全體瘋狂揮手尖叫，場面既壯觀又感人。回顧昨晚（23）日晚間的首場驚魂，原本預計高空繞場的環節意外碰上機械故障。面對這突如其來的考驗，王心凌以教科書級別的危機處理能力，為了不讓粉絲少聽任何一首歌，她當機立斷決定走下台，徒步貼近粉絲繞場一周，甚至加碼將〈往幸福出發吧〉和〈熱愛〉唱了兩遍。因為對粉絲誠實以待、火速應變的態度，在網路上獲得許多好評。在確認今晚機關修復成功後，王心凌與團隊懸著的一顆心終於放下，以最完美的姿態回饋給所有支持的歌迷。在飛天糖罐裡的王心凌，就像是糖果仙子一樣，邊唱歌邊跳舞，對粉絲而言，這就是魔法。今晚王心凌也加碼更新兩套全新服裝，讓整輪巡演的造型總數來到驚人的153套。演唱到〈Happy Loving〉時，全新編排的舞蹈搭配層層堆疊的雷射光海；〈感情用事〉則有浪漫巨型花藝陪襯，王心凌變身女神，以溫柔又有力量的歌聲讓全場沈醉。這場歷時855天的巡演旅程，即將在今晚畫下句點。王心凌表示：「在這趟旅程中也會累、會懷疑自己，可是只要站上舞台，聽到音樂一響起，我就能立刻感受到唱歌這件事情是這麼快樂的。」