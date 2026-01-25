金州勇士隊的「超級三巨頭夢」或許不再只是流言。隨著密爾瓦基公鹿隊本季陷入掙扎，關於「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）可能被交易的傳聞愈演愈烈；同時，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也將於6月30日成為完全自由球員。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士隊正計畫同時追求這兩位巨星。然而，在薪資上限的限制下，勇士該如何負擔這筆天文數字？美媒《運動畫刊》提出了兩大潛在操作腳本。
操作前提 送走巴特勒與放棄庫明加
要實現這個計畫，勇士必須先進行大規模的「薪資大掃除」。首先，勇士需將巴特勒（Jimmy Butler）及大量選秀權作為籌碼送往公鹿以換取字母哥；接著，必須放棄執行庫明加（Jonathan Kuminga）價值2430萬美元的球隊選項，或將其作為交易籌碼。
🏀方案一：利用中產特例簽下詹姆斯
若勇士完成字母哥的交易，屆時陣中將擁有柯瑞（6260萬美元）與字母哥（5850萬美元）兩大合約。雖然勇士會遠超薪資上限，但若能將總薪資控制在第一層土稅硬上限（First Apron，預計2.107億美元）之下，勇士將有資格使用約1540萬美元的全額中產特例（Non-Taxpayer Mid-Level Exception）簽下詹姆斯。
雖然這對詹姆斯來說是極大的減薪，但這是在不進行複雜交易下，讓他與柯瑞聯手的最直接方式。
🏀方案二：複雜的先簽後換（Sign-and-Trade）
若詹姆斯不願接受低價合約，勇士則需與湖人達成先簽後換。在此方案中，勇士會執行庫明加的合約，並將他連同希爾德（Buddy Hield）及首輪選秀權送往湖人。
在第一層土稅硬上限的限制下，勇士大約能提供詹姆斯一份起薪約3190萬美元的合約。若格林（Draymond Green）願意配合，拒絕執行球員選項並重簽一份較低薪的短約（例如1960萬美元），勇士對詹姆斯的報價則可提升至4000萬美元。
角色球員將全面「縮編」
不論採取哪種方案，勇士的薪資空間都將被這3、4位頂級球星佔滿。這意味著其餘名單必須全部由領取底薪的新人或落選秀填補，甚至連想追求冠軍的老將底薪合約可能都難以負擔。
儘管這項計畫被視為極度困難的薪資操作，但勇士高層顯然不願放棄在柯瑞職業生涯末年再次衝擊冠軍的機會。這場涉及三位當代傳奇的豪賭，預計將從6月底自由市場開啟那一刻起，成為全世界體育新聞的焦點。
消息來源：運動畫刊
我是廣告 請繼續往下閱讀
要實現這個計畫，勇士必須先進行大規模的「薪資大掃除」。首先，勇士需將巴特勒（Jimmy Butler）及大量選秀權作為籌碼送往公鹿以換取字母哥；接著，必須放棄執行庫明加（Jonathan Kuminga）價值2430萬美元的球隊選項，或將其作為交易籌碼。
若勇士完成字母哥的交易，屆時陣中將擁有柯瑞（6260萬美元）與字母哥（5850萬美元）兩大合約。雖然勇士會遠超薪資上限，但若能將總薪資控制在第一層土稅硬上限（First Apron，預計2.107億美元）之下，勇士將有資格使用約1540萬美元的全額中產特例（Non-Taxpayer Mid-Level Exception）簽下詹姆斯。
雖然這對詹姆斯來說是極大的減薪，但這是在不進行複雜交易下，讓他與柯瑞聯手的最直接方式。
若詹姆斯不願接受低價合約，勇士則需與湖人達成先簽後換。在此方案中，勇士會執行庫明加的合約，並將他連同希爾德（Buddy Hield）及首輪選秀權送往湖人。
在第一層土稅硬上限的限制下，勇士大約能提供詹姆斯一份起薪約3190萬美元的合約。若格林（Draymond Green）願意配合，拒絕執行球員選項並重簽一份較低薪的短約（例如1960萬美元），勇士對詹姆斯的報價則可提升至4000萬美元。
不論採取哪種方案，勇士的薪資空間都將被這3、4位頂級球星佔滿。這意味著其餘名單必須全部由領取底薪的新人或落選秀填補，甚至連想追求冠軍的老將底薪合約可能都難以負擔。
儘管這項計畫被視為極度困難的薪資操作，但勇士高層顯然不願放棄在柯瑞職業生涯末年再次衝擊冠軍的機會。這場涉及三位當代傳奇的豪賭，預計將從6月底自由市場開啟那一刻起，成為全世界體育新聞的焦點。