我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）今日受邀出席在東京舉行的談話秀，與主持人杉谷拳士（Kenshi Sugiya）對談。會中他首度揭露了去年世界大賽（WS）第3場那場驚人的「18局馬拉松大戰」幕後點滴，自爆在緊急熱身準備上場前，他其實正悠哉地享受著咖啡與壽司。在去年世界大賽第2戰中，山本由伸對陣藍鳥隊繳出9局105球僅失1分的完投勝。僅僅休息一天後，雙方在第3戰陷入18局長戰，隨著道奇投手群戰力耗盡，山本由伸竟從第18局開始在牛棚熱身準備登板，這份鬥志在當時引發全美熱議。雖然最終靠著弗里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打取勝，讓山本免於出賽，但他的待命姿態已深植人心。回憶起那一晚，27歲的山本由伸笑稱：「其實那天完全沒想到會上場。比賽開始時我還在喝咖啡，心情非常放鬆。而且那天正好是球隊請壽司師傅來外燴的日子，我在第3局左右還把壽司當輕食吃了。」山本透露，道奇隊在球季中的周五主場比賽，慣例會舉辦「壽司星期五（Sushi Friday）」，請專業職人現場製作壽司。他幽默表示：「不知道是不是因為球隊裡日本選手和工作人員很多的關係，大家都很喜歡。如果我剛好是周三或周四投完，周五坐在板凳區還有壽司吃，那天我的心情就會特別好。」談到當時決定熱身的心路歷程，山本坦言當時有些掙扎：「因為我預計要在第6戰先發，但打到13、14局後，投手真的都用光了，我其實也不確定那種情況下正確的做法是什麼。」這場談話秀吸引了大批球迷到場，山本由伸不僅分享了職業賽場上的嚴謹，也透過這些幕後軼事展現了私下率真的一面。目前他正積極備戰新賽季，目標帶領道奇隊再次衝擊冠軍。