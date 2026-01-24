我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌（如圖）《SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》一連兩晚在台北小巨蛋盛大舉行，今（24）日晚間迎來最終場。王心凌依依不捨地對粉絲表示，每次在舞台上，她都會用力地向粉絲揮手、努力記得每一個人。（圖／寬宏藝術Ｘ天晴娛樂提供）

王心凌《SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》一連兩晚在台北小巨蛋盛大舉行，今（24）日晚間迎來最終場，現場宛如一場盛大的畢業典禮。隨著巡演邁入尾聲，不捨的情緒在台上蔓延，舞者們竟然在演出中途就忍不住哭成一團，讓身為「Sugar Land CEO」的王心凌還得反過來安慰大家，要他們「先去旁邊冷靜一下」。而在演唱完最後一首安可曲〈當你〉後，舞台側邊的 Sugar Land 巨型大門緩緩闔上，王心凌踏入大門後向全場觀眾深深一鞠躬，隨著大門上鎖，也正式為SUGAR HIGH 的奇幻旅程畫下完美句點。回首這段長達 855 天的巡演日子，王心凌感性表示，粉絲與工作人員的生活，早已成為她生活的一部分。她坦承在這段旅程中，自己也會累、會懷疑自己，「可是只要站上舞台，聽到音樂一響起，我就能立刻感受到唱歌這件事情是這麼快樂的。」她特別感謝觀眾在眾多選擇中選擇了她，「這對我而言，都不是理所當然，是我們的每一步，走成了必然。」她表示，每次在台上都努力記住台下每一張臉，帶著這份飽滿的能量去到更遠的地方。但在演唱倒數曲目〈匿名的安慰〉時，王心凌一度哽咽，她甚至對粉絲喊話：「我不能看你們！」因為台下早已哭成一片，她擔心自己一旦看了就會跟著潰堤，無法好好完成演唱。歷經昨晚首場飛天糖罐故障的驚魂插曲，團隊跨夜搶修，今晚王心凌快速調整身心，以完美之姿站上小巨蛋。開場她率領20位舞者從天而降，以新歌〈BITE BACK〉揭開序幕，整場演出超過3小時，快慢歌交錯，視覺效果更是再升級。演唱〈大眠〉時，舞台下起漫天鑽石雨，仙氣十足；〈感情用事〉則搭配浪漫的巨型花藝裝置；而在演唱〈那年夏天寧靜的海〉時，雷射光束營造出波光粼粼的海面直衝巨蛋屋頂，王心凌彷彿化身海中女神，重現了口碑封神的絕美舞台，讓粉絲驚呼：「太美了！」演唱會下半場氣氛由抒情轉為沸騰，場內突現雷聲震耳，王心凌高唱〈劈你的雷正在路上〉點燃情緒。緊接著〈Happy Loving〉帶來了台北站首見的華麗雷射秀，光束隨節奏交錯縱橫、傾瀉而下，視覺張力十足。隨後她接連演唱〈睫毛彎彎〉、〈心電心〉和〈彩虹的微笑〉等經典快歌，讓全場觀眾再次陷入瘋狂的SUGAR HIGH狀態。今晚在最受期待的點歌環節，粉絲們各個有備而來，專挑冷門歌考驗天后。有粉絲點了〈生命中的美好缺憾〉，竟當場鬧她問：「你會唱嗎？」被激起勝負欲的王心凌自信秒回：「A piece of cake（小菜一碟）！」隨後更幽默反問該粉絲：「那你需要字幕嗎？」機智可愛的反應逗樂全場。演唱會尾聲，離情依依，在全場大合唱〈當你〉的歌聲中，粉絲不斷大喊「心凌不要走」、「再唱安可場」。王心凌忍住內心激動，請大家跟她一起開心地唱到最後。最終，她在全場的不捨聲中踏入動畫大門，轉身致謝，隨著大門緩緩關閉並上鎖，第 79 場演出圓滿落幕，《王心凌 SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會》也正式宣告畢業，珍重再見。