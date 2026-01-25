我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴旻曙分享比基尼辣照，大露事業線。（圖／박민서Mingo FB）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（25）日熱門娛樂話題搶先看，LuLu（黃路梓茵）和陳漢典即將在今日舉辦婚禮，好友蔡康永也送上賀禮，送夫妻倆村上隆的知名畫作；韓籍啦啦隊女神朴旻曙（Mingo）解放好身材，分享比基尼辣照，大露事業線；雙胞胎依依昨日在高速公路遇到連環追撞車禍，發文向粉絲報平安。藝人夫妻檔LuLu（黃路梓茵）和陳漢典在去年10月登記結婚後，將於今日舉辦婚禮，人緣超好的他們，不只有吳宗憲擔任證婚人、小S（徐熙娣）包禮金、郁方親送珠寶禮盒等，就連陳漢典昔日在《康熙來了》的搭檔蔡康永也出手了，送夫妻倆村上隆的知名畫作，並祝福兩人的生活充滿歡笑。台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神朴旻曙（Mingo）時常會透過社群分享生活點滴，不料她在23日直接大解放，分享多張穿著黑色超辣比基尼的照片，上圍設計還直接挖空，大露事業線。朴旻曙還對著鏡頭擺出多個姿勢，小蠻腰與大長腿直接被看光！藝人雙胞胎依依（蔡依伶）在昨（24）日於社群發文透露，自己一大早在國道一號上遇到連環追撞車禍，曝光現場照片直呼「一輩子只要發生過一次就夠驚嚇了」，依依也馬上向粉絲報平安，並透露被撞到那瞬間就是0.1秒的事，自己嚇到不敢下車。雖然沒有大礙，但依依也表示因撞擊力道不小，所以脖子跟頭都很痛，一直暈暈的，讓大家都非常擔心。