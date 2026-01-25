我是廣告 請繼續往下閱讀

曼非斯灰熊隊官方於今（25）日正式宣布，陣中明星後衛莫蘭特（Ja Morant）因左肘尺側副韌帶（UCL）扭傷，預計將至少缺席三週。這項消息對於正處於動盪賽季、試圖衝擊季後賽附加賽席次的灰熊隊來說，無疑是沉重的一擊。值得一提的是，三週後恰好落在交易截止日之後，這將迫使灰熊高層在決定「補強衝刺」或「推倒重整」之間，面臨更艱難的抉擇。根據球隊發出的正式聲明指出，莫蘭特是在1月 22日主場迎戰亞特蘭大老鷹隊的比賽中受傷。雖然球隊預期他能完全康復，但必須在三週後重新評估。這也是為什麼他缺席了昨日灰熊以127：133惜敗紐奧良鵜鶘的賽事。現年25歲的莫蘭特，本季命運多舛，受限於傷病與場外因素，至今僅出賽20場。儘管他在這段期間場均能貢獻19.5分、8.1助攻，且罰球命中率高達89.7%創下生涯新高，但外線手感卻跌至冰點，三分球命中率僅23.5%為生涯最低。莫蘭特始終無法找回過往的比賽節奏，如今再度進入傷兵名單，對球隊戰力銜接造成巨大壓力。莫蘭特的受傷時機點極為尷尬，正逢聯盟交易截止日前夕。目前灰熊隊戰績為18勝25敗，暫居西區第12名。看著離季後賽漸行漸遠的灰熊，聯盟各隊都在密切觀察莫蘭特的動向。儘管球團對外一貫宣稱莫蘭特仍是「不可撼動的球隊基石」，莫蘭特也曾在日前表示：「我背上刺著灰熊的隊徽，這應該足以說明我想效力哪支球隊了。我是一個非常忠誠的人。」不過三週過後，恰好落在交易截止日之後，這將迫使灰熊高層在決定「補強衝刺」或「推倒重整」之間，面臨更艱難的抉擇。在失去這位全明星後衛的情況下，灰熊隊的後場輪替將面臨空前的考驗。目前球隊正遭遇二連敗，並預計於明日強碰西區強權丹佛金塊。在莫蘭特缺陣的日子裡，其餘後衛群能否扛起場均近20分、8助攻的缺口，將決定灰熊是否會提前退出本季的競爭行列。