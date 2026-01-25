密爾瓦基公鹿隊的內部動盪似乎已到達臨界點。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）爆料，雖然「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）日前不幸遭遇小腿傷勢，但在受傷前，全聯盟關於公鹿有意送走這位超級巨星的傳聞已愈演愈烈。多位競爭對手的高層相信，密爾瓦基球團對於放走字母哥的態度已越來越開放，有消息人士認為最可能的時間點會是在選秀日當天。
戰績慘淡與休息室內訌 挫折感達史上新高
公鹿隊近期表現崩盤，在過去6場比賽中吞下5敗，目前戰績18勝26負，距離附加賽區仍有2.5場勝差。阿德托昆博在周三輸給雷霆後，罕見公開重砲批評球隊表現「自私」；知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，字母哥目前的挫折感已處於「史上最高點」。
費雪表示，儘管字母哥兩周前才宣稱要求交易「不是他的本性」，公鹿官方也一度宣稱要在交易截止日前當「買家」，但球隊每況愈下的表現，讓「字母哥即將離隊」的耳語在聯盟內瘋狂流傳，其討論熱度遠超莫蘭特（Ja Morant）或戴維斯（Anthony Davis）等球星。
傷病意外攪局 交易時機引發熱議
隨著阿德托昆博可能因小腿傷勢缺陣4至6周，外界正評估這是否會影響其交易價值。部分球隊可能因此降低報價，但也有球隊願意在截止日前冒險出手，賭他在全明星賽後能滿血回歸。有消息人士大膽預測：「公鹿與字母哥的關係正朝著分道揚鑣發展，這看起來會像是在選秀日當天發生的重磅交易。」
補強計法碰壁 其他球隊看熱鬧
公鹿原先試圖圍繞波提斯（Bobby Portis）等人爭取庫茲馬（Kyle Kuzma）等即戰力，但因手中選秀資產匱乏，談判幾乎毫無進展。更具威脅的是，聯盟其他球隊現在多抱持「看熱鬧」心態，不願在此時提供協助來幫助公鹿脫困，因為一旦公鹿徹底崩解，他們就有機會參與字母哥的爭奪戰。
報導中特別提到，握有公鹿未來選秀權的波特蘭拓荒者隊，極有可能成為推動交易的「第三方」。據傳拓荒者長期關注布里吉斯（Mikal Bridges），若能藉此促成字母哥加盟尼克隊並換回布里吉斯，這樁涉及多方、改變聯盟版圖的世紀交易，最快可能在今年夏天或選秀會正式上演。
消息來源：The Stein Line
