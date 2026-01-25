進入職業生涯第23個賽季的詹姆斯（LeBron James），向來與交易流言絕緣，但這項慣例似乎正隨著湖人隊內部的動盪而瓦解。近日美媒《Heavy》引述匿名NBA高管說法，指出在巴斯家族執掌球隊的最後時間裡，詹姆斯與管理層的矛盾已徹底擺上檯面，現在正是考慮將這位41歲傳奇球星送走的「完美時機」。若真的要送走詹姆斯，報導指出就只有金州勇士以及老東家騎士會是湖人考慮的下家。

高管點名詹姆斯兩大潛在下家

自2018年加盟湖人以來，詹姆斯原本打算在洛杉磯退役並經營他的商業帝國，但這份「終老計畫」因雙方積怨已久而生變。一位聯盟高管指出：「在正常情況下，現在是交易他的絕佳機會，但因為他是詹姆斯，湖人只會考慮兩支球隊：他的家鄉球隊克里夫蘭騎士，或是與柯瑞（Stephen Curry）聯手的金州勇士。」

儘管詹姆斯擁有「交易否決權」，但隨著湖人近期圍繞唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）重建的趨勢日益明顯，這位老將轉身離隊的可能性已不容忽視。

騎士卡關　亨特成交易關鍵鑰匙

針對詹姆斯重返克里夫蘭的消息，《Yahoo Sports》分析指出，騎士隊想在交易截止日前「迎回國王」仍有巨大的財務阻礙。騎士目前受限於薪資上限的「第二道土豪稅線」（Second Apron），必須先削減約2200萬美元的薪資空間，才具備匹配詹姆斯5260萬美元高額年薪的條件。

報導點名，陣中前鋒亨特（De'Andre Hunter）將是這筆交易的關鍵。將亨特送走不僅能清出薪資空間，也是騎士邁過土豪線限制的最佳途徑。若騎士能在不送走米契爾（Donovan Mitchell）、莫布利（Evan Mobley）等核心成員的前提下完成交易，全聯盟都將對這支擁有「41歲最強戰力」的老家軍刮目相看。

莫蘭特肘傷、詹皇未來同陷懸念

就在詹姆斯交易傳聞沸騰之際，西區另一端的灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）也因肘傷確定休戰三週，兩位明星球員的未來恰巧都在交易截止日前夕變得撲朔迷離。

詹姆斯日前被問及是否想在湖人結束本季時，僅冷淡回應：「我很好。」這種模糊態度與他過往的堅定大相徑庭。隨著交易大限逐漸逼近，這位NBA歷史得分王是否會像2010年那場「決定」一樣，再次震撼克里夫蘭與整個籃球世界，全世界球迷都在看。

▲詹姆斯日前被問及是否想在湖人結束本季時，僅冷淡回應：「我很好。」這種模糊態度與他過往的堅定大相徑庭。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：《Heavy》

