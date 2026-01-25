我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛隊的傳奇歷史在今（28）日夜晚將刻下了永久的印記。在主場對陣波士頓塞爾提克的比賽結束後，聯合中心舉行了隆重的儀式，正式將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的1號球衣升上球館頂端。在儀式前，公牛隊史上最強大的象徵「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）特別錄製影片，向這位芝加哥之子致以最高敬意。喬丹在公牛隊官方發布的影片中感性說道：「德瑞克，恭喜你的球衣退休。我為你感到非常高興，你擁有一個不可思議的職業生涯。你真的非常完美地代表了芝加哥這座城市、芝加哥公牛隊、你的家人以及你自己。我為你感到驕傲，也很開心能看到你的1號球衣與我的23號球衣一起高掛在聯合中心上方。」羅斯成為公牛隊史第5位獲得球衣退休殊榮的球員，正式比肩史隆（Jerry Sloan，4號）、洛夫（Bob Love，10號）、喬丹（23號）以及皮朋（Scottie Pippen，33號）。身為芝加哥在地人的羅斯，於2008年以選秀狀元身分加盟家鄉球隊，並在2010-11賽季以22歲之齡成為 NBA 史上最年輕的年度 MVP。他帶領公牛隊重返東區決賽，讓後喬丹時代的芝加哥再次看見冠軍曙光。即便職業生涯後期因傷病飽受摧殘，但他在場上展現的韌性與對城市的忠誠，早已超越了數據。為了慶祝這個特別的夜晚，公牛隊主場聯合中心也推出了一系列「羅斯主題」的特色餐飲，包括：玫瑰雞尾酒（Rose Cocktail） 以羅斯偏好的雷波薩多龍舌蘭（Reposado Tequila）調製，內含一枚玫瑰風味冰塊；MVP漢堡與1號納丘： 漢堡麵包蓋上特殊的「MVP」印章，納丘則被手工切成1號形狀，致敬他2011年的輝煌賽季；還有玫瑰形狀的蛋糕棒與復刻羅斯經典白色公牛戰袍的糖霜餅乾。