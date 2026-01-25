密爾瓦基公鹿隊近期不僅戰績慘澹，當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）日前公開批評隊友「自私」的言論更引發軒然大波。對此，NBA名宿韋德（Dwyane Wade）在節目中語重心長地指出，字母哥若想進入生涯的下一個階段，必須學會如何成為真正的領袖，而非透過媒體向隊友喊話。
球員能感覺到「不確定性」 韋德：字母哥應主動溝通
韋德在節目中直言，字母哥對於去留的猶疑態度，已經嚴重影響球隊氛圍。「他到底想不想留在這裡？隊裡的其他球員都能感覺到這種不確定性。」韋德表示，當領袖的承諾不明確，又沒人與其他球員溝通時，休息室自然會產生裂痕，「那些球員大概會面面相覷，心想：『那我們就按自己的方式打了。』」
針對字母哥日前公開指責隊友自私，韋德以過來人身份提出建議。他坦言自己也曾公開批評過隊友，但關鍵在於事後該怎麼補救，「每一位我曾公開批評過的隊友，事後我都會找他們坐下來好好談談，了解他們真正想從比賽得到什麼。溝通的方式，恐怕不是通過媒體。」
韋德勸字母哥：要學會與年輕人對話
韋德強調，字母哥現在正處於人生進入下一階段的重要時刻，這需要他去體會在這個新時代，作為領袖意味著什麼。「現在這批年輕人不一樣了，如果你想在這個聯盟立足，就得學會如何與他們溝通，你得聽聽他們的聲音。」
韋德指出，儘管字母哥在場上全力以赴，但場外的雜音與不成熟的領導方式，正逐漸消磨團隊的鬥志。對於目前的公鹿隊來說，比起戰術上的調整，如何重塑休息室的信任才是當務之急。
公鹿高層態度開放！選秀日恐成「字母哥時代」終點
就在韋德發表評論之際，公鹿隊的內部動盪也到達臨界點。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）爆料，雖然字母哥遭遇小腿傷勢預計缺陣4至6週，但在受傷前，全聯盟關於公鹿有意送走這位超級巨星的傳聞已愈演愈烈。
目前公鹿戰績僅18勝26敗，距離附加賽區仍有差距。外界普遍認為，字母哥目前的挫折感已達到史上最高點，而公鹿對於「放走字母哥」的態度也趨於開放，最可能的重磅交易時機點或許就在「選秀日當天」。
