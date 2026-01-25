我是廣告 請繼續往下閱讀

延續本週四狂勝布魯克林籃網54分的火熱氣勢，紐約尼克今（25）日作客費城挑戰76人，在當家主控布朗森（Jalen Brunson）全場31分領軍下，驚險擋住對手末節的反撲，終場以112：109踢館成功，本季三度交手終於首度擊敗76人。尼克在經歷先前11戰9敗的低潮後，近期拉出一波二連勝，且含金量十足。這場勝利也讓他們在東區排名競爭中，成功擋下76人的追趕，鞏固了領先地位。這場東區強權對決戰況膠著。76人一哥恩比德（Joel Embiid）全場繳出38分、11籃板的統治級數據，尤其在首半場12投10中狂轟28分，還上演一次單手劈扣技驚四座，讓人看到他MVP等級的身手。他在第四節試圖力挽狂瀾，即便唐斯（Karl-Anthony Towns）賠上第6次犯規離場，恩比德仍率隊在讀秒階段追近比分。然而，比賽最後一波進攻，76人落後3分，馬克西在中場附近預期對手會採取犯規戰術而倉促出手大號三分，結果投出「麵包」。隨後恩比德在最後一擊發生致命傳球失誤，葬送追平機會，只能眼看主場遭到攻陷。尼克在第三節展現強大爆發力，單節打出30比13的攻勢，其中一波21比7的高潮直接逆轉戰局。隨著布朗森命中一記三分球將領先擴大到84：72，現場甚至響起了陣陣「Let's go Knicks」的加油聲，讓費城主場宛如麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）分館。除了布朗森的穩定輸出，阿努諾比（OG Anunoby）貢獻23分同樣功不可沒。當76人在比賽後段追到僅差2分時，阿努諾比與替補射手沙米特（Landry Shamet）接連飆進關鍵三分球，幫助球隊穩住陣腳，避免了被逆轉的慘劇。