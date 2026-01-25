我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芝加哥公牛正式將「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的1號球衣升上球館頂端。在儀式前，公牛隊史上最強大的象徵「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）特別錄製影片，向這位芝加哥之子致以最高敬意。（圖／取自芝加哥公牛X）

芝加哥公牛隊今（25）日正式將傳奇後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的1號球衣懸掛至聯合中心球館頂端。這場儀式象徵著羅斯從芝加哥高中聯賽發跡，到成為公牛隊救世主的職業生涯圓滿落幕。羅斯也成為繼喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、洛夫（Bob Love）以及史隆（Jerry Sloan）後，隊史第5位獲得球衣退役殊榮的球員。在賽前記者會上，羅斯被問道下一步的打算，他坦言：「目前我不想參與籃球事務，我想要策劃一些從未有人涉足過的事。」羅斯在2008年以狀元之姿踏入聯盟，隨即奪下新人王，並在2011年以22歲之齡成為NBA史上最年輕的年度MVP。在2008年至2016年效力公牛隊期間，他以不凡的速度與爆發力帶領球隊重返季後賽競爭行列，成為芝加哥運動文化中不可磨滅的圖騰。儘管職業生涯中半段飽受膝蓋傷勢折磨，讓許多人感嘆「如果沒受傷，他會達到什麼高度？」但羅斯隨後輾轉效力尼克、騎士、灰狼、活塞與灰熊，始終展現出令人敬佩的職業態度與韌性，直到2024年正式結束16年的職業生涯。在對陣波士頓塞爾提克的賽前記者會上，羅斯被問及是否有意重返籃球圈。根據《WGN TV》報導，羅斯給出了否定的答案，並透露目前有許多新興趣占據了他的生活。「目前我不想參與其中（籃球事務），」羅斯語帶玄機地表示：「我想要策劃一些從未有人涉足過的事，做一些不同的事情來讓自己與眾不同。」除了籃球，羅斯私下熱愛西洋棋、商業與攝影。為了慶祝球衣退役，他甚至在典禮前於當地開設了一間「快閃花店」，以此致敬自己的綽號與這座城市。儀式現場湧入數萬名穿著1號球衣的球迷，高喊著「MVP」。公牛王朝兩大核心喬丹（Michael Jordan）與皮朋（Scottie Pippen）也獻上熱烈祝賀，皮朋特別錄製影片對這位後輩致以最高敬意，並深情喊話：「上來這裡跟我在一起吧！」喬丹則說：「你代表了身為公牛隊的精神。感謝你付出了所有，感謝你啟發了下一代。一日公牛，終身公牛。」雖然羅斯在後期的籃球浪人生涯中去過許多城市，但他感性強調：「芝加哥永遠是我的心之所在。」隨著1號球衣緩緩升起，「飆風玫瑰」雖然不再踏上賽場，但其永不放棄的精神將與他的球衣一起，成為聯合中心永恆的風景。