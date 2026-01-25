我是廣告 請繼續往下閱讀

每當你在搜尋引擎輸入「瑞迪克（JJ Redick）」時，跳出來的標題總離不開「湖人教練痛批球隊努力程度」或是「拯救洛杉磯防守的最新嘗試」。這位湖人主帥在週三險勝人手短缺的丹佛金塊後告訴記者，「我們正試圖找出這支球隊、這群人，防守該怎麼打才是最好的方式。」目前湖人正處於賽季中段，並迎來唐西奇（Luka Doncic）被交易至洛杉磯湖人的一週年紀念日，但防守問題依然無解。事實擺在眼前，湖人的防守很爛。本季至今，他們的防守效率排名聯盟第25；自12月以來，這項數據更跌至第29名，僅優於防守效率創下歷史新低的猶他爵士。原因很簡單，首先，沒人比唐西奇更常被對手「點名」。根據《Synergy》數據，對手每場比賽透過單打唐西奇完成2.2次進攻回合，高居聯盟之冠，其次，湖人未能在他身邊配置足夠的防守者。唐西奇的搭檔詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）也都不是大鎖；而艾頓（Deandre Ayton）更稱不上是護框者。正如史馬特（Marcus Smart）所言：「當我們在關鍵時刻丟掉進攻籃板，或是讓對手隨心所欲地切入時，什麼戰術都沒用。」這引出了一個核心問題，也是達拉斯獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）去年此時曾否定過的問題：你能圍繞唐西奇的防守打造冠軍隊嗎？24歲的唐西奇曾帶領獨行俠殺入2024年總冠軍賽。當時他身邊有厄文（Kyrie Irving），以及加福德（Daniel Gafford）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）和P.J.華盛頓（P.J. Washington）。那支球隊的防守效率僅排第18，算不上銅牆鐵壁，但他們距離總冠軍只差3場勝場。只要配置正確的雙向球員（Two-way players），你當然可以和這位場均33.4分的超級巨星一起奪冠。現在的問題是：湖人能做到嗎？這比達拉斯的情況複雜得多。詹姆斯、里夫斯與唐西奇同時在場時，雖然進攻天賦溢出，但防守端卻是災難。當這三人同場，湖人每百回合淨輸對手7.4分，這數據甚至跟今年的華盛頓巫師一樣慘。41歲的詹姆斯防守腳步已慢，且據傳與管理層關係降至冰點。要在2月5日交易大限前通過交易修補防守漏洞，難度極高。然而，轉機在於今年夏天。詹姆斯將成為自由球員，雙方分道揚鑣的可能性越來越大。根據《Spotrac》專家史密斯（Keith Smith）分析，湖人能在7月清出高達5400萬美元的薪資空間。這給了湖人唯一的機會，在里夫斯簽下頂薪續約前，利用這筆錢圍繞「唐西奇+里夫斯」打造陣容。數據顯示，當只有這兩人在場（沒有詹姆斯）時，湖人每百回合淨勝對手14.2分，進攻效率屬歷史級別，防守也是聯盟前三。湖人可以複製獨行俠模式，讓里夫斯扮演厄文的角色，並用那5400萬美元找來三個雙向球員。雖然2026年的自由球員市場缺乏防守大鎖，湖人可能得透過交易，甚至動用未來的選秀權去換取像墨菲三世（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones）這樣的球員。所以，湖人能圍繞唐西奇打造冠軍隊嗎？答案是可以，但絕不是這個賽季，這需要時間，或許需要數年。好消息是，唐西奇才26歲，合約一直到2028-29賽季。湖人有本錢等待，只要他們能在今年夏天做出正確的選擇。